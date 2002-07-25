» » Назван способ предотвратить облысение
Раздел: Медицина  
0

Назван способ предотвратить облысение

Назван способ предотвратить облысениеИспытание препарата было проведено лишь на мышах.

Ученые Университета Джона Хопкинса (США) показали, что синтетическое соединение D-PDMP способно остановить потерю волос, их обесцвечивание и воспаление кожи. Экспериментальный препарат останавливает синтез жиров гликосфинголипидов (GSL), которые участвуют в активации воспалительных процессов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.

Известно, что у мышей, которые употребляют корм с высоким содержанием жиров и холестерина, рано проявляются признаки старения кожи. В этом механизме участвуют GSL, которые находятся в кератиноцитах — клетках наружного слоя кожи. Чтобы выяснить, как изменения в содержании гликосфинголипидов влияют на состояние кожи, и может ли D-PDMP (D-трео-1-фенил-2-деканоиламино-3-морфолино-1-пропанол) обратить нарушения, ученые создали генетически модифицированных мышей в качестве животной модели атеросклероза.

Одна группа грызунов начиная с 12-недельного возраста питалась кормом, богатым жирами и холестерином, а вторая — обычной пищей. У первых начинали проявляться признаки старения кожи, включая выпадение шерсти и возникновение очагов воспаления.

Животным 20-недельного возраста начали давать различные дозы D-PDMP в виде капсул или раствора. Оказалось, что 1-10 миллиграмм препарата на килограмм массы тела в течение 16 недель значительно улучшают состояние кожи. Вместе с тем, в клетках уменьшалось содержание гликосфинголипида лактозилцерамида, активирующего воспалительные реакции.

Читайте также:

Хотя испытание препарата было проведено лишь на мышах, ученые считают, что аналогичные результаты наблюдались бы и у человека. Специалисты намереваются проверить эту гипотезу в будущих исследованиях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: облысение, предотвращение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:22 » Автор: Едгар Букмирза
     657
     0

Похожие новости по теме

Ученые смогли обратить старение вспять Ученые смогли обратить старение вспять

Исследователи добавили в пищу и воду животных доксициклин.

Открыт способ обратить старение тела Открыт способ обратить старение тела

Исследователи внесли в ДНК митохондрий грызунов мутацию.

Ученые нашли способ замедлить старение Ученые нашли способ замедлить старение

Ученые провели исследование воздействия антидиабетического препарата.

Ученые выявили связь между вождением авто и раком кожи Ученые выявили связь между вождением авто и раком кожи

Оказывается, раку кожи подвержены абсолютно все люди, которые водят автомобиль.

Грустная новость для красавиц: омолаживающие кремы ускоряют процесс старения кожи Грустная новость для красавиц: омолаживающие кремы ускоряют процесс старения кожи

Ученые пришли к неутешительному выводу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх