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Раздел: Медицина  
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Открыт способ сверхбыстрого лечения рака

Открыт способ сверхбыстрого лечения ракаОни предложили нарушить так называемый сигнальный путь Wnt.

Исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) проанализировали различные проверенные технологии «экспресс-лечения» онкологических болезней и выбрали наиболее эффективную.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Работа специалистов показала, что одной из главных причин развития тяжелых форм рака становитсявозникающая у дефектных клеток способность к крайне быстрому размножению, превосходящему синтез защитных клеток иммунной системы. По словам ученых, это возникает в связи с изменениями в функционировании сигнальных путей, обеспечивающих межклеточное взаимодействие.

Если пресечь подобные изменения, это остановит размножение больных клеток – собственно, данный метод борьбы с раковыми болезнями специалисты и определили как наиболее эффективный. В частности, они предложили нарушить так называемый сигнальный путь Wnt, который регулирует эмбриогенез, формирование клеток и развитие злокачественных опухолей.

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Помимо этого авторы работы выдвинули предположение о том, что фактором развития каждого типа заболевания может быть дефицит конкретного типа иммунных клеток. Следуя этой логике, технология, позволяющая восполнять такой дефицит, может способствовать излечению от онкологических недугов.
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 Теги: рак, лечение

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Сегодня, 22:20 » Автор: Едгар Букмирза
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