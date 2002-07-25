Раздел: Медицина
Открыт способ сверхбыстрого лечения рака
Они предложили нарушить так называемый сигнальный путь Wnt.
Исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) проанализировали различные проверенные технологии «экспресс-лечения» онкологических болезней и выбрали наиболее эффективную.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Работа специалистов показала, что одной из главных причин развития тяжелых форм рака становитсявозникающая у дефектных клеток способность к крайне быстрому размножению, превосходящему синтез защитных клеток иммунной системы. По словам ученых, это возникает в связи с изменениями в функционировании сигнальных путей, обеспечивающих межклеточное взаимодействие.
Если пресечь подобные изменения, это остановит размножение больных клеток – собственно, данный метод борьбы с раковыми болезнями специалисты и определили как наиболее эффективный. В частности, они предложили нарушить так называемый сигнальный путь Wnt, который регулирует эмбриогенез, формирование клеток и развитие злокачественных опухолей.
Читайте также: Ученые смогли найти новый способ лечения рака
Помимо этого авторы работы выдвинули предположение о том, что фактором развития каждого типа заболевания может быть дефицит конкретного типа иммунных клеток. Следуя этой логике, технология, позволяющая восполнять такой дефицит, может способствовать излечению от онкологических недугов.
Исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) проанализировали различные проверенные технологии «экспресс-лечения» онкологических болезней и выбрали наиболее эффективную.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Работа специалистов показала, что одной из главных причин развития тяжелых форм рака становитсявозникающая у дефектных клеток способность к крайне быстрому размножению, превосходящему синтез защитных клеток иммунной системы. По словам ученых, это возникает в связи с изменениями в функционировании сигнальных путей, обеспечивающих межклеточное взаимодействие.
Если пресечь подобные изменения, это остановит размножение больных клеток – собственно, данный метод борьбы с раковыми болезнями специалисты и определили как наиболее эффективный. В частности, они предложили нарушить так называемый сигнальный путь Wnt, который регулирует эмбриогенез, формирование клеток и развитие злокачественных опухолей.
Читайте также: Ученые смогли найти новый способ лечения рака
Помимо этого авторы работы выдвинули предположение о том, что фактором развития каждого типа заболевания может быть дефицит конкретного типа иммунных клеток. Следуя этой логике, технология, позволяющая восполнять такой дефицит, может способствовать излечению от онкологических недугов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
281
0
Также советуем посмотреть
- Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина
- НАБУ обвинили в сливе данных о расследованиях
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей сарказма
- Украинский активист в Крыму решил продолжать голодовку
- Пятилетняя малышка, играющая с гигантским питоном, "взорвала" Сеть
- Кравчук рассказал, как вернуть Донбасс
- Ирландцу удалось снять лох-несское чудовище на камеру
- Хохот до упаду: "убойные" анекдоты для отличного настроения
- О крымской декларации Майка Помпео
- Путин решил «добить» языки
- "Эффект экзорцизма": пользователи Сети высмеяли "целебное" фото Лаврова
- Чи збудують тартак перед Олеським замком
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
Оставьте свой комментарий