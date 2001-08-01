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Раздел: Медицина  
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Названы главные причины возникновения головокружения

Названы главные причины возникновения головокружения Медики рассказали, почему может кружиться голова.

Эти причины вызывают головокружение, узнав их, вы сможете избежать этого неприятного состояния. На головокружение очень редко обращают внимание, однако причин такого явления может быть несколько, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Когда человек долго не ест, то у него может кружиться голова. Так мозг реагирует на отсутствие питательных веществ – снизить энергозатраты.

Нарушение работы сердечно-сосудистой системы возникает из-за избытка тепла в организме. В таком случае нужно принять жаропонижающие препараты, переместиться в тень и обтереться холодным полотенцем. Головокружение может вызвать нехватка кислорода. Поэтому не забывайте регулярно проветривать помещение и избегать душных мест.

Резкая потеря веса вызывает ощущение головокружения. Все потому, что при расщеплении жировой ткани возникают кетоновые тела, которые приводят к интоксикации организма.

Головокружения могут возникнуть из-за истерического припадка. Он может произойти только на публике. В этом случае человеку становится внезапно плохо в разгаре ссоры или какой-то напряженной ситуации.

При всплеске гормонов, который может быть из-за сильного и внезапного волнения, может кружиться голова.

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Сон жизненно необходим для человека. Его недостаток может проявляться симптомами головокружения – сигнал мозгу отключить человека.
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 Теги: головокружение, причины

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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