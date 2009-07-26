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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали антибактериальный эффект растительного масла

Врачи назвали антибактериальный эффект растительного масла
Ученые из Канады смогли убедиться в том, что использование простого растительного масла дает эффект дезинфекции, защищая от бактерий.

О находке канадских исследователей сообщил Science Alert, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.

Итак, выяснилось, что обычное растительное масло отлично подходит для обработки металлических поверхностей с целью очищения от патогенных микроорганизмов. Заключение об этом было сделано специалистами Канадского университета Торонто.

Ученые считают, в частности, что масло подходит как средство дезинфекции поверхностей резервуаров в пищевом производстве.

«В таких емкостях для приготовления пищевых составов имеются микротрещины, в которых размножаются бактерии. Растительное масло создает гидрофобный слой – пленку, предотвращающую попадание бактерий из микротрещин в сырье», - констатировали авторы работы.

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Таким образом эксперты предлагают очень простое решение серьезной проблемы. От пищевых отравлений, связанных с неправильной обработкой промышленного оборудования, ежегодно умирают тысячи человек (например, в США, где ведется подобная статистика, это порядка 3 тысяч смертей в год).
Специалисты утверждают, что растительное масло защищает даже от особо опасных инфекций.
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 Теги: растительное масло, антибактериальные средства

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Сегодня, 09:34 » Автор: Алена Шимко
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