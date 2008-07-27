Раздел: Медицина
5 советов, как облегчить похмелье
После приятного вечера утро не всегда бывает таким же.
Поэтому читай эти эффективные способы избавления от похмелья, и применяй подходящие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сosmo.
1. Пей много воды, желательно немного подсоленной. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и избавиться от обезвоживания. Из народных средств действительно работают томатный сок, огуречный рассол и сок квашеной капусты (но не маринад).
2. Прими энтеросорбенты. Они облегчают работу желудочно-кишечного тракта, связывая продукты распада и выводя их из организма. Пей их сразу же после пробуждения.
3. Обезболивающие. Если раскалывается голова, можно принять таблетку от боли, но только не на основе парацетамола.
4. Никакого алкоголя. Даже не думай с утра употреблять еще алкоголь, так ты только снимешь видимые симптомы, но нанесешь двойной удар печени.
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5. Кушай горячую и легкую пищу. Например, тушеные овощи, они сработают как природный адсорбент из-за наличия клетчатки. А горячая пища активизирует кровообращение и помогает организму быстрее избавиться от токсинов.
Поэтому читай эти эффективные способы избавления от похмелья, и применяй подходящие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сosmo.
1. Пей много воды, желательно немного подсоленной. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и избавиться от обезвоживания. Из народных средств действительно работают томатный сок, огуречный рассол и сок квашеной капусты (но не маринад).
2. Прими энтеросорбенты. Они облегчают работу желудочно-кишечного тракта, связывая продукты распада и выводя их из организма. Пей их сразу же после пробуждения.
3. Обезболивающие. Если раскалывается голова, можно принять таблетку от боли, но только не на основе парацетамола.
4. Никакого алкоголя. Даже не думай с утра употреблять еще алкоголь, так ты только снимешь видимые симптомы, но нанесешь двойной удар печени.
Читайте также: Голландское заведение, помогающее легко пережить похмелье. Фото
5. Кушай горячую и легкую пищу. Например, тушеные овощи, они сработают как природный адсорбент из-за наличия клетчатки. А горячая пища активизирует кровообращение и помогает организму быстрее избавиться от токсинов.
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