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Раздел: Медицина  
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Употребление этого фрукта уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление этого фрукта уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеванийБританские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 12% реже других людей.

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По словам специалистов, зеленые яблоки очень полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.
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 Теги: яблоко, польза, сердечно-сосудистая система

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Сегодня, 17:45 » Автор: Алена Шимко
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