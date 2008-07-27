Раздел: Медицина
Употребление этого фрукта уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Британские ученые посоветовали включить в рацион питания яблоки всем желающим уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 12% реже других людей.
Читайте также: Медики рассказали, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
По словам специалистов, зеленые яблоки очень полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.
Медики подчеркивают, что высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 12% реже других людей.
Читайте также: Медики рассказали, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
По словам специалистов, зеленые яблоки очень полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.
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