» » Ученые рассказали, почему женщинам нельзя играть в футбол
Раздел: Медицина  
0

Ученые рассказали, почему женщинам нельзя играть в футбол

Ученые рассказали, почему женщинам нельзя играть в футболТравмы женщин оказались более серьёзными.

Эта игра представляет серьезную опасность для женского организма.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Новейшее исследование показало новые опасности футбола для представительниц слабого пола. Ученые рассказали, почему женщинам нельзя играть в футбол и какой ущерб своему здоровью они могут получить, если будут пренебрегать этим запретом.

Под наблюдением экспертов были 49 футболистов и 49 футболисток, средний возраст которых находился на уровне 26 лет. В процессе игры в футбол, как мужчинам, так и женщинам неизбежно приходилось отбивать мяч головой или получать случайные удары мячом по голове.

В итоге травмы женщин оказались более серьёзными, чем повреждения мужчин. У футболисток было более чем в пять раз больше трав микроструктурного строения головного мозга, хотя количество ударов у них было одинаковое с мужчинами-футболистами.

Читайте также: Медики рассказали, почему чернослив полезен всем женщинам

Причину данного феномена эксперты пока не могут объяснить, как и не в состоянии предугадать последствия подобных травм. Однако некоторые ученые делают предположения, что повышенная уязвимость женщин связана с их генетической предрасположенностью к этому.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ученые, футбол, женщина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
     660
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали, сколько нужно спать женщинам и мужчинам Медики рассказали, сколько нужно спать женщинам и мужчинам

Оказывается, женщины нуждаются в большем количестве сна.

Медики рассказали, почему чернослив полезен всем женщинам Медики рассказали, почему чернослив полезен всем женщинам

Чернослив способствует укреплению скелета.

Ученые рассказали, почему нельзя терпеть мигрень Ученые рассказали, почему нельзя терпеть мигрень

Мигрень - боль, которую нельзя терпеть.

Медики рассказали, почему женщинам сложнее похудеть Медики рассказали, почему женщинам сложнее похудеть

Стало известно, какой гормон мешает женщинам похудеть.

Ученые рассказали, почему женщинам надо есть фенхель Ученые рассказали, почему женщинам надо есть фенхель

Фенхель минимизируют симптомы ПМС.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх