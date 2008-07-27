Раздел: Медицина
Ученые рассказали, почему женщинам нельзя играть в футбол
Травмы женщин оказались более серьёзными.
Эта игра представляет серьезную опасность для женского организма.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Новейшее исследование показало новые опасности футбола для представительниц слабого пола. Ученые рассказали, почему женщинам нельзя играть в футбол и какой ущерб своему здоровью они могут получить, если будут пренебрегать этим запретом.
Под наблюдением экспертов были 49 футболистов и 49 футболисток, средний возраст которых находился на уровне 26 лет. В процессе игры в футбол, как мужчинам, так и женщинам неизбежно приходилось отбивать мяч головой или получать случайные удары мячом по голове.
В итоге травмы женщин оказались более серьёзными, чем повреждения мужчин. У футболисток было более чем в пять раз больше трав микроструктурного строения головного мозга, хотя количество ударов у них было одинаковое с мужчинами-футболистами.
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Причину данного феномена эксперты пока не могут объяснить, как и не в состоянии предугадать последствия подобных травм. Однако некоторые ученые делают предположения, что повышенная уязвимость женщин связана с их генетической предрасположенностью к этому.
Эта игра представляет серьезную опасность для женского организма.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Новейшее исследование показало новые опасности футбола для представительниц слабого пола. Ученые рассказали, почему женщинам нельзя играть в футбол и какой ущерб своему здоровью они могут получить, если будут пренебрегать этим запретом.
Под наблюдением экспертов были 49 футболистов и 49 футболисток, средний возраст которых находился на уровне 26 лет. В процессе игры в футбол, как мужчинам, так и женщинам неизбежно приходилось отбивать мяч головой или получать случайные удары мячом по голове.
В итоге травмы женщин оказались более серьёзными, чем повреждения мужчин. У футболисток было более чем в пять раз больше трав микроструктурного строения головного мозга, хотя количество ударов у них было одинаковое с мужчинами-футболистами.
Читайте также: Медики рассказали, почему чернослив полезен всем женщинам
Причину данного феномена эксперты пока не могут объяснить, как и не в состоянии предугадать последствия подобных травм. Однако некоторые ученые делают предположения, что повышенная уязвимость женщин связана с их генетической предрасположенностью к этому.
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