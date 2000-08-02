Раздел: Медицина
Эти симптомы могут указывать на болезни кишечника
Появление таких признаков не стоит игнорировать.
Такие проблемы с кишечником, как запор, диарея, метеоризм бывают у всех. Если эти симптомы дают о себе знать редко и вы знаете причину (переедание, стресс, несовместимость продуктов, отравление) и можете самостоятельно справится с этой проблемой — не беда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Но если неприятные сигналы случаются часто, чтобы вовремя предупредить серьезные заболевания кишечника, необходимо проконсультироваться у специалиста. Какие симптомы должны вас насторожить?
Тошнота, рвота, слабость — это может быть пищевое отравление, острая инфекция кишечника.
Частая диарея, непереваренная пища в кале — это признак многих заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, панкреатита).
Постоянный метеоризм, чувство распирания в животе — симптом воспалительных процессов в кишечнике и дисбактериоза.
Острая боль — возможны серьезные проблемы с кишечником. Если боль с правой стороны — признак аппендицита. В любом случае необходимо обращаться к врачу, чтобы предупредить развитие осложнений.
Кал черного цвета или с кровью — может быть симптомом кровотечения органов желудочно-кишечного тракта.
Длительные запоры — возможно являются признаком заболевания толстого кишечника. Однако, запоры могут быть и у здоровых людей в связи с нарушением питания, малоподвижным образом жизни , побочным действием некоторых лекарственных препаратов.
Читайте также: Названы продукты, которые лучше не мыть перед приготовлением
Не шутите со своим здоровьем, внимательно относитесь к нему и берегите себя!
Такие проблемы с кишечником, как запор, диарея, метеоризм бывают у всех. Если эти симптомы дают о себе знать редко и вы знаете причину (переедание, стресс, несовместимость продуктов, отравление) и можете самостоятельно справится с этой проблемой — не беда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Но если неприятные сигналы случаются часто, чтобы вовремя предупредить серьезные заболевания кишечника, необходимо проконсультироваться у специалиста. Какие симптомы должны вас насторожить?
Тошнота, рвота, слабость — это может быть пищевое отравление, острая инфекция кишечника.
Частая диарея, непереваренная пища в кале — это признак многих заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, панкреатита).
Постоянный метеоризм, чувство распирания в животе — симптом воспалительных процессов в кишечнике и дисбактериоза.
Острая боль — возможны серьезные проблемы с кишечником. Если боль с правой стороны — признак аппендицита. В любом случае необходимо обращаться к врачу, чтобы предупредить развитие осложнений.
Кал черного цвета или с кровью — может быть симптомом кровотечения органов желудочно-кишечного тракта.
Длительные запоры — возможно являются признаком заболевания толстого кишечника. Однако, запоры могут быть и у здоровых людей в связи с нарушением питания, малоподвижным образом жизни , побочным действием некоторых лекарственных препаратов.
Читайте также: Названы продукты, которые лучше не мыть перед приготовлением
Не шутите со своим здоровьем, внимательно относитесь к нему и берегите себя!
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