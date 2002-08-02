Диетологи рассказали, какие фрукты не нужно есть худеющим

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Фрукты – лучшие дары лета, но не все они полезны для фигуры

У фруктов высокое содержание фруктового сахара известного, как фруктоза.

Они довольно калорийны.

Популярные у пытающихся похудеть низкоуглеводные диеты часто базируются не на науке, а на внутреннем ощущении.