Раздел: Медицина
Диетологи рассказали, какие фрукты не нужно есть худеющим
Эти фрукты слишком калорийны.
Некоторые фрукты хоть и содержат полезные микроэлементы, но все же из-за большого содержания сахара могут навредить фигуре. Сладкие, вкусные, полны витаминов – это все о фруктах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В них также много клетчатки и необходимых организму микроэлементов. Но также в них содержится много сахара, который может встать на пути к идеальной фигуре. Безусловно, полностью от фруктов отказываться не стоит, даже если вы хотите похудеть. Тут важно обратить внимание на вид фруктов, которые вы едите и на размеры порций.
По словам диетолога Элизы Сэвидж из Нью-Йорка, США, люди, которые пытаются сбросить вес, должны в первую очередь следить за размерами съедаемых порций. Можно правильно питаться в течение дня, но не заметить никаких результатов, если есть фрукты килограммами.
"Порция фруктов, которые можно съесть, должна помещаться в ладонь – одно яблоко, один персик, или в небольшую чашку – нарезанные дыня, 15-17 штук винограда, вишни или черешни. В день можно съедать половину большого или один средний банан", – говорит диетолог.
Если вы хотите похудеть, то некоторые фрукты лучше вовсе исключить из рациона. Их лучше всего заменить ягодами с низким содержанием сахара – малиной, голубикой. В первую очередь стоит избегать: Консервированные фрукты. Фрукты в сахарном сиропе – не лучший выбор, если вы стремитесь потерять парочку килограммов.
Сухофрукты. В них содержится больше калорий и сахара, чем в свежих фруктах, а съесть из-за небольшого размера их можно больше.
Бананы. В одном большом банане содержится до 17 граммов сахара и 120 калорий.
Манго – в одной порции манго (небольшая чашка) содержится до 22 граммов сахара.
Читайте также: Назван простой способ борьбы с раздражительностью
Виноград – в одной порции до 16 граммов сахара.
Некоторые фрукты хоть и содержат полезные микроэлементы, но все же из-за большого содержания сахара могут навредить фигуре. Сладкие, вкусные, полны витаминов – это все о фруктах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В них также много клетчатки и необходимых организму микроэлементов. Но также в них содержится много сахара, который может встать на пути к идеальной фигуре. Безусловно, полностью от фруктов отказываться не стоит, даже если вы хотите похудеть. Тут важно обратить внимание на вид фруктов, которые вы едите и на размеры порций.
По словам диетолога Элизы Сэвидж из Нью-Йорка, США, люди, которые пытаются сбросить вес, должны в первую очередь следить за размерами съедаемых порций. Можно правильно питаться в течение дня, но не заметить никаких результатов, если есть фрукты килограммами.
"Порция фруктов, которые можно съесть, должна помещаться в ладонь – одно яблоко, один персик, или в небольшую чашку – нарезанные дыня, 15-17 штук винограда, вишни или черешни. В день можно съедать половину большого или один средний банан", – говорит диетолог.
Если вы хотите похудеть, то некоторые фрукты лучше вовсе исключить из рациона. Их лучше всего заменить ягодами с низким содержанием сахара – малиной, голубикой. В первую очередь стоит избегать: Консервированные фрукты. Фрукты в сахарном сиропе – не лучший выбор, если вы стремитесь потерять парочку килограммов.
Сухофрукты. В них содержится больше калорий и сахара, чем в свежих фруктах, а съесть из-за небольшого размера их можно больше.
Бананы. В одном большом банане содержится до 17 граммов сахара и 120 калорий.
Манго – в одной порции манго (небольшая чашка) содержится до 22 граммов сахара.
Читайте также: Назван простой способ борьбы с раздражительностью
Виноград – в одной порции до 16 граммов сахара.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
90
0
Также советуем посмотреть
- "Комиссар Рекс доволен": в Австрии полицейских собак обули в "кеды"
- Нардеп Надежда Савченко написала письмо Трампу
- "Вася, лей бетон": пользователи Сети высмеяли новое фото Кличко
- Олег Ляшко выбрал в помощники экс-регионалов
- Хохот до упаду: свежая подборка "убойных" анекдотов
- Оккупированный Крым посетили бизнесмены из Европы
- Веселые фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотов
- В Украине отключили аналоговое ТВ
- Кит, "почесывающий" бока о гальку, стал звездой Сети
- Существуют ли пределы сотрудничества с властью
- Этот обаятельный пес покорил пользователей Сети
- Головоломка от Нацбанка: что ждет курс валют в августе
- Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
- Паноптикум незгодних
- Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Медведчук, мабуть, хоче стати спікером
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Плохие дела России: все только начинается
- Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии
- Де помилилася РПЦ
- Реакция собаки на фильм ужасов "взорвала" Сеть
- Боевики понесли на Донбассе значительные потери
- Покупай слухи, продавай факты
- "Скрепоносцы, они такие": в Сети подняли на смех российских туристов
- О «зраде» на валютном рынке
- В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
- Как Захарченко заказывал убийства
- Стало известно о гибели трех украинских военных
- Затопление Львова: соцсети "накрыла" волна забавных фотожаб
Оставьте свой комментарий