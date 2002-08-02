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Раздел: Медицина  
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Диетологи рассказали, какие фрукты не нужно есть худеющим

Диетологи рассказали, какие фрукты не нужно есть худеющим Эти фрукты слишком калорийны.

Некоторые фрукты хоть и содержат полезные микроэлементы, но все же из-за большого содержания сахара могут навредить фигуре. Сладкие, вкусные, полны витаминов – это все о фруктах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В них также много клетчатки и необходимых организму микроэлементов. Но также в них содержится много сахара, который может встать на пути к идеальной фигуре. Безусловно, полностью от фруктов отказываться не стоит, даже если вы хотите похудеть. Тут важно обратить внимание на вид фруктов, которые вы едите и на размеры порций.

По словам диетолога Элизы Сэвидж из Нью-Йорка, США, люди, которые пытаются сбросить вес, должны в первую очередь следить за размерами съедаемых порций. Можно правильно питаться в течение дня, но не заметить никаких результатов, если есть фрукты килограммами.

"Порция фруктов, которые можно съесть, должна помещаться в ладонь – одно яблоко, один персик, или в небольшую чашку – нарезанные дыня, 15-17 штук винограда, вишни или черешни. В день можно съедать половину большого или один средний банан", – говорит диетолог.

Если вы хотите похудеть, то некоторые фрукты лучше вовсе исключить из рациона. Их лучше всего заменить ягодами с низким содержанием сахара – малиной, голубикой. В первую очередь стоит избегать: Консервированные фрукты. Фрукты в сахарном сиропе – не лучший выбор, если вы стремитесь потерять парочку килограммов.

Сухофрукты. В них содержится больше калорий и сахара, чем в свежих фруктах, а съесть из-за небольшого размера их можно больше.

Бананы. В одном большом банане содержится до 17 граммов сахара и 120 калорий.

Манго – в одной порции манго (небольшая чашка) содержится до 22 граммов сахара.

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Виноград – в одной порции до 16 граммов сахара.
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 Теги: похудение, фрукты

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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