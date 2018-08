Диетолог объяснила, почему не стоит бояться нитратов в арбузе

Арбузы уже продаются давно, но многие еще даже их не пробовали. То же, что было весной с ранней зеленью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua А почему? "Там - нитраты, подождем до осени", пишет в своем блоге врач-диетолог Оксана Скиталинская.Среди ученых даже появился такой термин "нитратофобия", то есть страх перед нитратами. О вреде нитратов повторяют, как мантру, даже некоторые врачи. Даже ВОЗ предостерегает относительно нитратов в продуктах питания, хотя сама же советует не менее 5 порций овощей и фруктов ежедневно.Аргументируют это тем, что нитраты превращаются в токсичные вещества и отравляют организм. Но и об этом нужно много раз повторять, нитраты бывают разные. Есть нитраты "колбасные". Эти действительно опасны и действительно могут вызвать рак.Польза нитратовВ 1986 году американский биохимик Роберт Ферчгот (Robert F. Furchgott) получил Нобелевскую премию за роль оксида азота как сигнальной молекулы для нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Оксид азота (NO) является главным "передатчиком" сигнала к мышечным волокнам в стенках сосудов, чтобы они могли расслабиться.Именно по этому принципу действуют маленькие таблетки нитроглицерина, которые кладут под язык в экстренных случаях, которые расширяют коронарные артерии и к сердцу поступает больше крови. В норме NO производится в нашем собственном организме - в так называемых эндотелиальных клетках.Этому процессу помогает фермент - синтез оксида азота. Именно поэтому нам ежедневно нужно есть свежие овощи, фрукты и ягоды. Особенно важно употреблять в пищу продукты, в которых есть растительные нитраты.Польза арбузаАрбуз - очень полезная ягода. И не только мякотью, но и семенами. Уже одна столовая ложка арбузных семян содержат очень много ценных фитонутриентов и биологически активных веществ, среди которых - цитруллин, который имеет действие, подобное NO: так же расширяет сосуды, и, особенно полезно действует на мужчин, восстанавливая потенцию.Но семена полезны не только этим, но и благодаря другим компонентам, которые обладают противовоспалительным и противораковым эффектами.Так что смело кушайте арбузы!