Проблемы со здоровьем, случающиеся во время летнего отпуска

Летний отпуск – это активные занятия спортом, туризм, отдых в экзотических странах и праздник каждый день.



К сожалению, он часто может быть омрачен проблемами со здоровьем в виде солнечных ожогов, теплового удара, диареи, запора или летних вирусных заболеваний. Как же предотвратить перечисленные неприятности или быстро от них избавиться, если они все-таки случились? Об этом ниже. МедикФорум собрал самые частые проблемы со здоровьем, которые могут случиться во время летнего отпуска, передает



1. Перегрев на солнце



Что делать, если вы перегрелись на солнце? Это частый вопрос в летнее время. При высокой температуре воздуха (35°C или выше) и влажности нарушается терморегуляция. Чаще всего такое происходит в невентилируемых помещениях или автомобилях. Также плохому потоотделению могут способствовать недостаточное потребление жидкости и бессолевая диета, герметичная или синтетическая одежда.

солнечный ожог



Все вышеуказанное приводит к опасному обезвоживанию организма. Наиболее распространенные симптомы этого включают в себя жажду, слабость, спутанность сознания, головокружение, головную боль, рвоту, может произойти потеря сознания. Другие признаки перегрева: лихорадка, нарушение дыхания, быстрое сердцебиение, низкое АД. В наиболее тяжелых случаях возможен отек мозга, и даже смерть. Иногда симптомы проявляются через 4 и более часов после прогулки на солнце, например, в ночное время.



Первая помощь при перегреве на солнце



Пострадавшего надо переместить в тень или прохладную комнату с достаточной вентиляцией. Придать ему горизонтальное положение, подложив что-либо под голову. Следует предложить человеку слегка подсоленную или подслащенную воду, сделать массаж конечностей.



Профилактика теплового и солнечного удара



Для того чтобы избежать солнечного удара, рекомендуется носить головной убор с широкими полями, который защищает как голову, так и плечи. Не выходить на улицу между 10 и 14 часами, когда солнечные лучи наиболее опасны.

солнечный ожог



Регулярно нужно пополнять запас жидкости в организме, отдавая предпочтение минеральной воде или изотоническим напиткам. Очень освежает и является здоровым несладкий фруктовый сок. Желательно избегать частого потребления зеленого и черного чая, а также кофе из-за имеющегося в этих напитках кофеина.



2. Диарея



Диарея делится на инфекционную, вызванную вирусами, бактериями или паразитами, и неинфекционную, обусловленную химическими веществами, аллергенами или неправильным питанием.



Типичная летняя диарея имеет пищевое происхождение, и вызывается неправильно обработанной пищей. Продукты, которыми можно легко отравиться, имеют высокое содержание белка (мясо, птица, рулет, блюда из яиц, майонез). Причиной бактериальной диареи является продукты, инфицированные бактериями (Salmonella, Shigella и Сampylobaсter). Источником заражения могут быть, например, домашние молоко и яйца.

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В жаркую погоду бактерии размножаются очень быстро, наполняя плохо хранимые или приготовленные блюда большим количеством токсинов, которые вызывают расстройство желудка. Типичными признаками заболевания являются тошнота, рвота, боль в животе, понос и даже судороги. Может подняться температура, появиться головная боль, кровь при дефекации.



В дополнение к инфекции, диарею провоцирует аллергия или непереносимость некоторых продуктов, специй, а также фруктов и овощей.



Лечение диареи в домашних условиях



Если развивается острая диарея, то для облегчения и уменьшения ее продолжительности может быть использован пробиотик (например, Линекс, Энтерол), который также поможет более быстрому восстановлению микрофлоры кишечника.



Если понос вызван химическим или другим токсичным веществом, рекомендуется принять активированный уголь или другой абсорбент.



Понятно, что если ничего не помогает, а человеку становится хуже, надо обращаться к врачу.



Профилактика диареи летом



Частая причина летней диареи – несоблюдение правил гигиены. Поэтому необходимо регулярно мыть руки, употреблять только фрукты вымытые или очищенные. Приготовленные блюда должны быть хорошо прожарены или проварены. Воду следует пить из безопасного источника.



Перед поездкой в экзотические страны неплохо заранее попринимать пробиотики с профилактической целью, поскольку, кроме нормализации микрофлоры кишечника, они еще укрепляют иммунитет.



3. Запор



Следствием путешествия и изменения рациона питания может стать запор. В основном, от этой неприятности страдают женщины (в 3 раза чаще мужчин), нередко, из-за психологического барьера: некоторые из них не могут, к примеру, заставить себя пойти в туалет, не соответствующий европейским стандартам, особенно в странах Азии и Африки.



Лечение запоров в домашних условиях



Утром до еды нужно выпить стакан воды, чтобы простимулировать перистальтику кишечника. В течение дня принимать пищу 5 – 6 раз небольшими порциями, отдавая предпочтение фруктам, овощам, хлебу из муки грубого помола.

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Когда можно использовать слабительное при запоре? Слабительные средства используются, как правило, при острых проблемах. Постоянно их принимать не следует, так как такие лекарства препятствуют нормальной усвояемости определенных минералов и жирорастворимых витаминов (А, D, Е и К). Кроме того, лучше пытаться решить проблему натуральными слабительными, не прибегая к химическим веществам.



Профилактика запоров летом



В качестве меры предосторожности достаточно снабжать организм повышенным количеством клетчатки, которой много в зелени, сухофруктах (чернослив, курага) и других продуктах. Благоприятным эффектом в этом плане обладает йогурт, а также прочие кисломолочные продукты.



4. Виремия (вирусемия)



Чрезмерное воздействие УФ-излучения ослабляет иммунную систему и может способствовать развитию вирусной инфекции. Даже в летние месяцы врачи сталкиваются с пациентами, имеющими симптомы ОРВИ.



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Это связано со многими внешними факторами: купание в холодной воде, долгое ношение мокрого купальника, неправильное расположение кондиционеров в номере и т.д. Симптомы такие же, как и в зимний период, а лечение симптоматическое - аспирин в зависимости от температуры и боли в мышцах/суставах, муколитики при кашле, пластинки для рассасывания при больном горле, капли для носа и прием витамина С. Профилактика позволит избежать этих проблем и не испортить свой отдых этими неприятными последствиями. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter К сожалению, он часто может быть омрачен проблемами со здоровьем в виде солнечных ожогов, теплового удара, диареи, запора или летних вирусных заболеваний. Как же предотвратить перечисленные неприятности или быстро от них избавиться, если они все-таки случились? Об этом ниже. МедикФорум собрал самые частые проблемы со здоровьем, которые могут случиться во время летнего отпуска, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua 1. Перегрев на солнцеЧто делать, если вы перегрелись на солнце? Это частый вопрос в летнее время. При высокой температуре воздуха (35°C или выше) и влажности нарушается терморегуляция. Чаще всего такое происходит в невентилируемых помещениях или автомобилях. Также плохому потоотделению могут способствовать недостаточное потребление жидкости и бессолевая диета, герметичная или синтетическая одежда.солнечный ожогВсе вышеуказанное приводит к опасному обезвоживанию организма. Наиболее распространенные симптомы этого включают в себя жажду, слабость, спутанность сознания, головокружение, головную боль, рвоту, может произойти потеря сознания. Другие признаки перегрева: лихорадка, нарушение дыхания, быстрое сердцебиение, низкое АД. В наиболее тяжелых случаях возможен отек мозга, и даже смерть. Иногда симптомы проявляются через 4 и более часов после прогулки на солнце, например, в ночное время.Первая помощь при перегреве на солнцеПострадавшего надо переместить в тень или прохладную комнату с достаточной вентиляцией. Придать ему горизонтальное положение, подложив что-либо под голову. Следует предложить человеку слегка подсоленную или подслащенную воду, сделать массаж конечностей.Профилактика теплового и солнечного удараДля того чтобы избежать солнечного удара, рекомендуется носить головной убор с широкими полями, который защищает как голову, так и плечи. Не выходить на улицу между 10 и 14 часами, когда солнечные лучи наиболее опасны.солнечный ожогРегулярно нужно пополнять запас жидкости в организме, отдавая предпочтение минеральной воде или изотоническим напиткам. Очень освежает и является здоровым несладкий фруктовый сок. Желательно избегать частого потребления зеленого и черного чая, а также кофе из-за имеющегося в этих напитках кофеина.2. ДиареяДиарея делится на инфекционную, вызванную вирусами, бактериями или паразитами, и неинфекционную, обусловленную химическими веществами, аллергенами или неправильным питанием.Типичная летняя диарея имеет пищевое происхождение, и вызывается неправильно обработанной пищей. Продукты, которыми можно легко отравиться, имеют высокое содержание белка (мясо, птица, рулет, блюда из яиц, майонез). Причиной бактериальной диареи является продукты, инфицированные бактериями (Salmonella, Shigella и Сampylobaсter). Источником заражения могут быть, например, домашние молоко и яйца.болит животВ жаркую погоду бактерии размножаются очень быстро, наполняя плохо хранимые или приготовленные блюда большим количеством токсинов, которые вызывают расстройство желудка. Типичными признаками заболевания являются тошнота, рвота, боль в животе, понос и даже судороги. Может подняться температура, появиться головная боль, кровь при дефекации.В дополнение к инфекции, диарею провоцирует аллергия или непереносимость некоторых продуктов, специй, а также фруктов и овощей.Лечение диареи в домашних условияхЕсли развивается острая диарея, то для облегчения и уменьшения ее продолжительности может быть использован пробиотик (например, Линекс, Энтерол), который также поможет более быстрому восстановлению микрофлоры кишечника.Если понос вызван химическим или другим токсичным веществом, рекомендуется принять активированный уголь или другой абсорбент.Понятно, что если ничего не помогает, а человеку становится хуже, надо обращаться к врачу.Профилактика диареи летомЧастая причина летней диареи – несоблюдение правил гигиены. Поэтому необходимо регулярно мыть руки, употреблять только фрукты вымытые или очищенные. Приготовленные блюда должны быть хорошо прожарены или проварены. Воду следует пить из безопасного источника.Перед поездкой в экзотические страны неплохо заранее попринимать пробиотики с профилактической целью, поскольку, кроме нормализации микрофлоры кишечника, они еще укрепляют иммунитет.3. ЗапорСледствием путешествия и изменения рациона питания может стать запор. В основном, от этой неприятности страдают женщины (в 3 раза чаще мужчин), нередко, из-за психологического барьера: некоторые из них не могут, к примеру, заставить себя пойти в туалет, не соответствующий европейским стандартам, особенно в странах Азии и Африки.Лечение запоров в домашних условияхУтром до еды нужно выпить стакан воды, чтобы простимулировать перистальтику кишечника. В течение дня принимать пищу 5 – 6 раз небольшими порциями, отдавая предпочтение фруктам, овощам, хлебу из муки грубого помола.болит животКогда можно использовать слабительное при запоре? Слабительные средства используются, как правило, при острых проблемах. Постоянно их принимать не следует, так как такие лекарства препятствуют нормальной усвояемости определенных минералов и жирорастворимых витаминов (А, D, Е и К). Кроме того, лучше пытаться решить проблему натуральными слабительными, не прибегая к химическим веществам.Профилактика запоров летомВ качестве меры предосторожности достаточно снабжать организм повышенным количеством клетчатки, которой много в зелени, сухофруктах (чернослив, курага) и других продуктах. Благоприятным эффектом в этом плане обладает йогурт, а также прочие кисломолочные продукты.4. Виремия (вирусемия)Чрезмерное воздействие УФ-излучения ослабляет иммунную систему и может способствовать развитию вирусной инфекции. Даже в летние месяцы врачи сталкиваются с пациентами, имеющими симптомы ОРВИ.Это связано со многими внешними факторами: купание в холодной воде, долгое ношение мокрого купальника, неправильное расположение кондиционеров в номере и т.д. Симптомы такие же, как и в зимний период, а лечение симптоматическое - аспирин в зависимости от температуры и боли в мышцах/суставах, муколитики при кашле, пластинки для рассасывания при больном горле, капли для носа и прием витамина С. Профилактика позволит избежать этих проблем и не испортить свой отдых этими неприятными последствиями.



