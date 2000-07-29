Медики поведали о неожиданной опасности алкоголя

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Употребление спиртных напитков не только вредит, но и помогает организму.

Уже не одно десятилетия точатся споры вокруг алкогольных напитков.

Украинские дети узнают вкус алкоголя еще в детстве. Всемирная организация здравоохранения крайне обеспокоена тем, что украинская молодежь занимает первое место на нашей планете в рейтинге употребления алкогольных напитков среди молодежи и детей. Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что украинским родителям