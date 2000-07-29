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Раздел: Медицина  
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Медики поведали о неожиданной опасности алкоголя

Медики поведали о неожиданной опасности алкоголяУпотребление алкогольных напитков женщинами во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей.

Исследователи из Университета Маккуори в Сиднее, Австралия, установили, что употребление алкогольных напитков женщинами во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на СоцПортал.

В исследовании, которое длилось более десятилетия, приняли участие около пяти тысяч детей и их матери. Эксперты провели множество опросов, чтобы узнать, пили ли женщины алкоголь в период кормления грудью и сколько, если да. Умственное развитие их детей оценивалось каждые два года.

Выяснилось, что уровень употребления спиртных напитков влиял на навыки мышления малышей в возрасте 6-7 лет. Ученые объяснили, что алкоголь может изменить состав грудного молока, вызывая дефицит витаминов в раннем возрасте.

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Исследователи советуют кормящим матерям, учитывая полученные данные, воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
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 Теги: алкоголь, вред, беременность

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Сегодня, 12:44 » Автор: Алена Шимко
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