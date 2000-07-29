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Раздел: Медицина  
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Этот метод поможет заснуть за минуту

Этот метод поможет заснуть за минутуУченые утверждают, что этот метод помогает человеку не только быстро заснуть, но также успокоиться в ситуации сильного стресса.

Сотрудник Гарвардского университета Эндрю Вейл предлагает использовать для быстрого засыпания древнеиндийские практики медитации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Их применение, утверждает специалист, позволяет не прибегать к лекарствам.

«Не можете заснуть, не знаете, как правильно лечь, какую позу принять? Не нужно отчаиваться — выход есть: это простая техника правильного дыхания», — заявил доктор Вейл.

Итак, что нужно делать?

Лечь в постель и принять удобную позу.
Сделать носом несколько размеренных вдохов и выдохов на протяжении четырех секунд.
Остановить дыхание на семь секунд.
В течение 8 секунд выдыхать воздух ртом.

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«Эта система 4-7-8 поможет уснуть человеку всего за одну минуту», — заявил специалист.
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 Теги: сон, минута, бессоница, стресс

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Сегодня, 14:10 » Автор: Алена Шимко
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