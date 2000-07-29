Раздел: Медицина
Этот метод поможет заснуть за минуту
Ученые утверждают, что этот метод помогает человеку не только быстро заснуть, но также успокоиться в ситуации сильного стресса.
Сотрудник Гарвардского университета Эндрю Вейл предлагает использовать для быстрого засыпания древнеиндийские практики медитации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Их применение, утверждает специалист, позволяет не прибегать к лекарствам.
«Не можете заснуть, не знаете, как правильно лечь, какую позу принять? Не нужно отчаиваться — выход есть: это простая техника правильного дыхания», — заявил доктор Вейл.
Итак, что нужно делать?
Лечь в постель и принять удобную позу.
Сделать носом несколько размеренных вдохов и выдохов на протяжении четырех секунд.
Остановить дыхание на семь секунд.
В течение 8 секунд выдыхать воздух ртом.
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«Эта система 4-7-8 поможет уснуть человеку всего за одну минуту», — заявил специалист.
Сотрудник Гарвардского университета Эндрю Вейл предлагает использовать для быстрого засыпания древнеиндийские практики медитации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Их применение, утверждает специалист, позволяет не прибегать к лекарствам.
«Не можете заснуть, не знаете, как правильно лечь, какую позу принять? Не нужно отчаиваться — выход есть: это простая техника правильного дыхания», — заявил доктор Вейл.
Итак, что нужно делать?
Лечь в постель и принять удобную позу.
Сделать носом несколько размеренных вдохов и выдохов на протяжении четырех секунд.
Остановить дыхание на семь секунд.
В течение 8 секунд выдыхать воздух ртом.
Читайте также: Этот фрукт поможет бороться с бессонницей
«Эта система 4-7-8 поможет уснуть человеку всего за одну минуту», — заявил специалист.
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