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Раздел: Медицина  
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Названа неожиданная опасность средств для мытья рук

Названа неожиданная опасность средств для мытья рукБактерия вызывает почти не поддающиеся излечению заболевания.

Австралийские ученые выяснили, что некоторые штаммы патогенных бактерий, резистентных к антибиотикам, стали устойчивы к дезинфицирующим веществам, содержащими спирт. По мнению исследователей, на это повлияла распространенность дозаторов антибактериального геля в больницах, которые раньше помогали успешно бороться с трудноизлечимыми инфекциями.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Дозаторы стали широко использоваться в больницах с середины 2000-х годов, поскольку было показано, что дезинфекция рук помогает затормозить распространение метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA). Эта бактерия вызывает почти не поддающиеся излечению заболевания, такие как сепсис и пневмония, и обладает множественной лекарственной устойчивостью.

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Однако ученые обнаружили, что использование спиртовых дезинфицирующих средств привело к учащение заболеваний, вызванных ванкомицин-резистентными энтерококками (VRE). Эти микроорганизмы также вызывают сепсис и являются причиной 10 процентов всех случаев больничных инфекций во всем мире. Более того, эксперименты с мышами показали, что бактерии Enterococcus faecium, выжившие при обработке этанолом, быстрее колонизирует кишечник грызунов.
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 Теги: Бактерия, руки, моющие средства

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Сегодня, 18:28 » Автор: Едгар Букмирза
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