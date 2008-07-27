Медики рассказали о пользе частых посещений сауны

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Медики поведали о пользе посещения сауны Частое посещение сауны заметно понижает вероятность развития болезней сердца и сосудов, проблем с работой мозга и легких, а также снижает шансы на преждевременную смерть.