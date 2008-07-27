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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, к чему могут привести интенсивные тренировки

Медики рассказали, к чему могут привести интенсивные тренировкиДля женщин некоторые виды спорта более опасны.

Физическая активность положительно сказывается на здоровье тех, кто не забывает о спортивных занятиях. Однако специалисты уверены, что интенсивные занятия спортом могут иметь вредные последствия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Группа учёных из Медицинского университета Альберта Эйнштейна провела исследования того, как футбол воздействует на мозг игроков. Исследовав снимки 49 мужчин и 49 женщин в возрасте от 18 до 50. Основным критерием было то, что все из них увлекались футболом. Для представительниц слабого пола игра оказалась значительно вреднее. На снимках они увидели, что область пострадавших тканей в 5 раз больше, чем у мужчин.

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Из-за этого могут развиваться серьезные проблемы с мозгом в будущем. Травмированные ткани могут привести к болезням или стать причиной того, что некоторые из них сложней диагностировать. Также из-за этого быстрей развиваются возрастные когнитивные расстройства. Эффект лёгких, но постоянно повторяющихся травм головы чаще всего возникает из-за ударов ей по мячу, а никак не из-за падений.
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 Теги: медики, тренировки, спорт

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Сегодня, 20:15 » Автор: Едгар Букмирза
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