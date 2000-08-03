Раздел: Медицина
Назван лучший способ уснуть за минуту
Эндрю Вейл предлагает использовать для быстрого засыпания древнеиндийские практики.
Ученые утверждают, что этот метод помогает человеку не только быстро заснуть, но также успокоиться в ситуации сильного стресса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Сотрудник Гарвардского университета Эндрю Вейл предлагает использовать для быстрого засыпания древнеиндийские практики медитации. Их применение, утверждает специалист, позволяет не прибегать к лекарствам.
«Не можете заснуть, не знаете, как правильно лечь, какую позу принять? Не нужно отчаиваться - выход есть: это простая техника правильного дыхания», - заявил доктор Вейл.
Итак, что нужно делать?
Лечь в постель и принять удобную позу.
Сделать носом несколько размеренных вдохов и выдохов на протяжении четырех секунд.
Остановить дыхание на семь секунд.
В течение 8 секунд выдыхать воздух ртом.
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«Эта система 4-7-8 поможет уснуть человеку всего за одну минуту», - заявил специалист.
Ученые утверждают, что этот метод помогает человеку не только быстро заснуть, но также успокоиться в ситуации сильного стресса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Сотрудник Гарвардского университета Эндрю Вейл предлагает использовать для быстрого засыпания древнеиндийские практики медитации. Их применение, утверждает специалист, позволяет не прибегать к лекарствам.
«Не можете заснуть, не знаете, как правильно лечь, какую позу принять? Не нужно отчаиваться - выход есть: это простая техника правильного дыхания», - заявил доктор Вейл.
Итак, что нужно делать?
Лечь в постель и принять удобную позу.
Сделать носом несколько размеренных вдохов и выдохов на протяжении четырех секунд.
Остановить дыхание на семь секунд.
В течение 8 секунд выдыхать воздух ртом.
Читайте также: Назван лучший из способ сделать лицо моложе
«Эта система 4-7-8 поможет уснуть человеку всего за одну минуту», - заявил специалист.
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