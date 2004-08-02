Медики рассказали, что нужно делать, если укусил шершень

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Осы ещё не перестают летать. Хорошо, конечно, если они пролетают мимо, собирая нектар. А что если вас укусит оса. Знаете ли вы что тогда нужно делать? Ведь известно, что её укус может быть опасным для здоровья в том случае, когда у вас аллергия на осиный яд.