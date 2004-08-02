» » Названы продукты, хорошо сочетающиеся с арбузом
Раздел: Медицина  
0

Названы продукты, хорошо сочетающиеся с арбузом

Названы продукты, хорошо сочетающиеся с арбузомАрбуз – это, конечно, очень вкусно, но со временем есть арбуз просто так может наскучить.

Что в таком случае приготовить из этой ягоды - передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.

Оригинальная закуска из арбуза, мяты и феты – лучший выбор!

Закуска из арбуза с зеленью и сыром

Ингредиенты на 30 штук:

1 средний арбуз
500 г феты
30 свежих листиков мяты
свежемолотый черный перец – по вкусу
Рецепт приготовления:

Нарезаем мякоть арбуза средними кубиками или треугольниками (30 штук) и выкладываем их на блюдо.
Листики мяты моем, фету нарезаем кубиками, такого же размера, как и арбузные.
На каждый арбузный кусочек кладем либо сперва фету, а потом мяту, либо наоборот – как вам больше понравится. Сверху немного посыпаем черным перцем.

Читайте также: Названы продукты, хорошо и плохо влияющие на качество сна
Ставим блюдо в холодильник, подаем на стол холодным.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: арбуз, сочетания, продукты, польза, лето

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:05 » Автор: Алена Шимко
     648
     0

Похожие новости по теме

Названы уникальные свойства арбуза Названы уникальные свойства арбуза

Лучше всего их начинать есть в августе.

Названы полезные и вредные свойства арбуза Названы полезные и вредные свойства арбуза

Все, что мы должны знать про арбуз.

Как выбрать арбуз без нитратов: полезные советы Как выбрать арбуз без нитратов: полезные советы

Как понять, есть ли в арбузе нитраты и чем они вредны.

Ученые открыли новое полезное свойство арбуза Ученые открыли новое полезное свойство арбуза

Арбуз имеет низкую калорийность - всего 38 ккал на 100 г мякоти.

Арбуз для вашей красоты: лучшие рецепты Арбуз для вашей красоты: лучшие рецепты

Арбуз можно не только кушать, но и готовить из него косметические средства по уходу за кожей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх