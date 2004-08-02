Раздел: Медицина
Названы продукты, хорошо сочетающиеся с арбузом
Арбуз – это, конечно, очень вкусно, но со временем есть арбуз просто так может наскучить.
Что в таком случае приготовить из этой ягоды - передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.
Оригинальная закуска из арбуза, мяты и феты – лучший выбор!
Закуска из арбуза с зеленью и сыром
Ингредиенты на 30 штук:
1 средний арбуз
500 г феты
30 свежих листиков мяты
свежемолотый черный перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
Нарезаем мякоть арбуза средними кубиками или треугольниками (30 штук) и выкладываем их на блюдо.
Листики мяты моем, фету нарезаем кубиками, такого же размера, как и арбузные.
На каждый арбузный кусочек кладем либо сперва фету, а потом мяту, либо наоборот – как вам больше понравится. Сверху немного посыпаем черным перцем.
Читайте также: Названы продукты, хорошо и плохо влияющие на качество сна
Ставим блюдо в холодильник, подаем на стол холодным.
Что в таком случае приготовить из этой ягоды - передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.
Оригинальная закуска из арбуза, мяты и феты – лучший выбор!
Закуска из арбуза с зеленью и сыром
Ингредиенты на 30 штук:
1 средний арбуз
500 г феты
30 свежих листиков мяты
свежемолотый черный перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
Нарезаем мякоть арбуза средними кубиками или треугольниками (30 штук) и выкладываем их на блюдо.
Листики мяты моем, фету нарезаем кубиками, такого же размера, как и арбузные.
На каждый арбузный кусочек кладем либо сперва фету, а потом мяту, либо наоборот – как вам больше понравится. Сверху немного посыпаем черным перцем.
Читайте также: Названы продукты, хорошо и плохо влияющие на качество сна
Ставим блюдо в холодильник, подаем на стол холодным.
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