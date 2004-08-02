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Раздел: Медицина  
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Три полезных совета, помогающих сохранить кожу здоровой

Три полезных совета, помогающих сохранить кожу здоровой
Красивая и ухоженная кожа влияет на весь ваш внешний вид.

Но дело не только в эстетике: часто именно внешние проявления на коже сигнализируют о неполадках во всем организме. В нашей статье мы даем три полезных совета, которые помогут сохранить кожу здоровой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лимонад.

Пейте воду

Недаром этот совет – лидер среди тех, которые дают профессиональные косметологи. Недостаток воды в организме моментально обернется сухостью и даже шелушением кожи. Если же воды вы пьете достаточно – она будет выглядеть гладкой и словно “напитанной”. Индивидуальная норма воды, которую следует выпить в день, у каждого своя, но помните о том, что кроме чая, кофе, соков – обязательным правилом должен стать стакан воды, который вы будете выпивать регулярно в течении дня.

Внимание – на питание

Мы – то, что мы едим: свежие овощи и фрукты прекрасно влияют на состояние кожи, щедро одаривая витаминами. Если замечаете появление прыщиков, угревой сыпи, кожа стала “маслянистой” – значит, в вашем рационе слишком много сладостей и жирного. Если прыщи – проблема, от которой никак не удается избавиться, попробуйте максимально снизить употребление сладкого и сахара в целом – вы будете поражены эффектом!

Балуйте процедурами!

Сохранить хороший тонус кожи помогают и регулярные занятия спортом, особенно, упражнения из растяжки. Также отлично влияют на состояние кожи контрастный душ и массаж.

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Не пренебрегайте и специальной косметикой, которая помогает увлажнять и защищать кожу. Но здесь важно уметь правильно подбирать: к примеру, крем “от 25 лет” имеет иной состав чем тот, что “от 30 лет”. А если растерялись и не можете выбрать – обратитесь за консультацией к косметологу.
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 Теги: кожа, здоровье, уход

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Сегодня, 11:49 » Автор: Алена Шимко
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