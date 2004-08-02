Раздел: Медицина
Медики сообщили, как воздух в украинских городах влияет на здоровье
Сами того не подозревая, мы создаем отравленную воздушную среду, в которой находимся минимум 12-15 часов в день, у себя дома.
Такой же грязный воздух в автомобиле и в офисе, в итоге 90% своего времени человек живет в той среде, где даже по санитарным нормам любое живое существо быть не должно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
По данным Государственной службі по чрезвычайным ситуациям, 1 августа в Киеве концентрация вредных веществ в воздухе в несколько раз превысила предельно допустимые показатели. В первую очередь, это связано с сильной жарой. Особо опасными оказались следующие районы столы: Бессарабская и Демеевская площади, улицы Довженко, Оболонского проспекта и проспекта Победы. Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК), а формальдегидом — 5-7,5.
При этом специалисты отмечают, что для Киева такое состояние воздуха летом привычное явление. Всему виной высокая температура и отсутствие ветра, они способствуют концентрации вредных веществ. Основной источник диоксида азота и формальдегида — выхлопные газы автотранспорта, поэтому высокие показатели регистрируются в местах с интенсивным движением.
Города Украины с самым высоким уровнем загрязнения воздуха
По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского, лидирующие позиции по уровню загрязненности воздуха в Украине занимают следующие города: Мариуполь, Днепр, Каменское, Одесса, Славянск, Николаев, Луцк, Киев, Кривой Рог, Краматорск. Как видно, столица находится далеко не первом месте, а на восьмом.
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Что рекомендуют врачи
Загрязнение воздуха особенно ощущают люди с хроническими заболеваниями легких. Диоксид азота может раздражать слизистые поверхности дыхательных путей, человек может ощутить чувство сухости и першения в горле. Также может ослабнуть обоняние, а в ночное время — еще и зрение. Центр общественного здоровья рекомендует жителям города чаще бывать на природе подальше от автомагистралей. Тем, кто живет около улиц с интенсивным движением, советуют не открывать окна, а взамен пользоваться кондиционерами.
Такой же грязный воздух в автомобиле и в офисе, в итоге 90% своего времени человек живет в той среде, где даже по санитарным нормам любое живое существо быть не должно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
По данным Государственной службі по чрезвычайным ситуациям, 1 августа в Киеве концентрация вредных веществ в воздухе в несколько раз превысила предельно допустимые показатели. В первую очередь, это связано с сильной жарой. Особо опасными оказались следующие районы столы: Бессарабская и Демеевская площади, улицы Довженко, Оболонского проспекта и проспекта Победы. Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК), а формальдегидом — 5-7,5.
При этом специалисты отмечают, что для Киева такое состояние воздуха летом привычное явление. Всему виной высокая температура и отсутствие ветра, они способствуют концентрации вредных веществ. Основной источник диоксида азота и формальдегида — выхлопные газы автотранспорта, поэтому высокие показатели регистрируются в местах с интенсивным движением.
Города Украины с самым высоким уровнем загрязнения воздуха
По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского, лидирующие позиции по уровню загрязненности воздуха в Украине занимают следующие города: Мариуполь, Днепр, Каменское, Одесса, Славянск, Николаев, Луцк, Киев, Кривой Рог, Краматорск. Как видно, столица находится далеко не первом месте, а на восьмом.
Читайте также: Медики рассказали, как грязный воздух влияет на сердце
Что рекомендуют врачи
Загрязнение воздуха особенно ощущают люди с хроническими заболеваниями легких. Диоксид азота может раздражать слизистые поверхности дыхательных путей, человек может ощутить чувство сухости и першения в горле. Также может ослабнуть обоняние, а в ночное время — еще и зрение. Центр общественного здоровья рекомендует жителям города чаще бывать на природе подальше от автомагистралей. Тем, кто живет около улиц с интенсивным движением, советуют не открывать окна, а взамен пользоваться кондиционерами.
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