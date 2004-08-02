Раздел: Медицина
Эта специя способствует нормализации зрения
Куркума может стать настоящей панацеей при лечении глаукомы.
Ученые из Имперского и Университетского колледжей Лондона обнаружили в популярной специи особые вещества, способствующие нормализации зрения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ряд проведенных исследований показал, что действенные вещества куркумы помогают в терапии глазной глаукомы – опасного заболевания, характеризующееся повышением внутриглазного давления и развитием патологии диска зрительного нерва вплоть до слепоты. В частности, выяснилось, что компоненты куркумы в разы сокращают воспалительный процесс роговицы, позволяя тем самым нормализовать зрение. Подобным образом, например, влияет куркумин.
О том, что куркуми облает многиими целебными свойствами, ученым было известно и раньше. До последнего времени перед медиками стояла проблема транспортировки активного вещества в организм, так как в виде добавок и таблеток кркумин усваивался плохо. Для его необходимого усвоения потребовалось бы принимать сразу очень большое количество оральных препаратов, что могло навредить системе ЖКТ и организму в целом.
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Данную проблему удалось решать. Научные специалисты предложили использовать для транспортировки вещества глазные капли. По словам ученых, данная технология позволяет увеличить проходимость куркумина в 400 тысяч раз.
Ученые из Имперского и Университетского колледжей Лондона обнаружили в популярной специи особые вещества, способствующие нормализации зрения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ряд проведенных исследований показал, что действенные вещества куркумы помогают в терапии глазной глаукомы – опасного заболевания, характеризующееся повышением внутриглазного давления и развитием патологии диска зрительного нерва вплоть до слепоты. В частности, выяснилось, что компоненты куркумы в разы сокращают воспалительный процесс роговицы, позволяя тем самым нормализовать зрение. Подобным образом, например, влияет куркумин.
О том, что куркуми облает многиими целебными свойствами, ученым было известно и раньше. До последнего времени перед медиками стояла проблема транспортировки активного вещества в организм, так как в виде добавок и таблеток кркумин усваивался плохо. Для его необходимого усвоения потребовалось бы принимать сразу очень большое количество оральных препаратов, что могло навредить системе ЖКТ и организму в целом.
Читайте также: Названа специя, которая может продлить вашу жизнь
Данную проблему удалось решать. Научные специалисты предложили использовать для транспортировки вещества глазные капли. По словам ученых, данная технология позволяет увеличить проходимость куркумина в 400 тысяч раз.
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