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Диетологи рассказали о пользе смузи при похудении

Диетологи рассказали о пользе смузи при похудении

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Рецепты красоты: тройка самых эффективных смузи для похудения Смузи – отличное дополнение к любому рациону, но не стоит целиком заменять привычную пищу на подобное питание.