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Медики рассказали, чего нельзя делать при отравлении

Медики рассказали, чего нельзя делать при отравленииЛето — сезон не только отпусков, но и отравлений.

Ведь патогенные микроорганизмы, которые есть в пище и в водоемах в любое время года, в жару размножаются в геометрической прогрессии. Кроме универсальных мер — промывания желудка и приема сорбентов — есть специфические, и эти способы самопомощи многим тоже известны. Хотя… Давайте проверим? О главных ошибках "самообороны" при отравлении нам рассказала Наталия Гордиенко, гастроэнтеролог, терапевт высшей категории медицинского центра Eurolab, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Ошибка 1: тошнота и отрыжка? "Заводим" желудок лекарствами

Называть конкретные препараты мы не станем, но они известны не только людям, которые смотрят телерекламу, но и всем, кто сталкивался с отравлением, поскольку эти средства рекомендуют провизоры в аптеках. Эти лекарства стимулируют двигательную функцию желудка, благодаря чему тот быстрее освобождается от остатков отравившей человека пищи, и тогда уходят тошнота, отрыжка, изжога и рвота. Но вы не знаете, не было ли в желудок заброшено содержимое двенадцатиперстной кишки — а значит, стимуляторы перистальтики желудка могут не просто не помочь, а и навредить. Поэтому лучше после промывания желудка выпить минеральной воды с газом: углекислота мягко стимулирует работу желудка, при этом не вмешиваясь в работу центральной нервной и гормональной систем, как это делают указанные препараты.

Ошибка 2: при диарее главное — ее остановить

При диарее организм теряет воду, что грозит нарушением электролитного баланса в организме. Но такое происходит, только если жидкий стул чаще трех раз в день. Поэтому в остальных случаях останавливать содержимое кишечника не надо, поскольку вреда будет больше, чем пользы: действующее вещество в рекламируемых препаратах относится к группе опиатов, и небезопасно для нервной системы. По этой причине даже при частой диарее применять препарат нельзя дольше трех дней.

Впрочем, в любом случае, лучше делать не "остановки" (разве что у вас нет никакой возможности не пойти в этот день в общественное место), а немедленно начать прием противомикробных препаратов на основе метронидазола, амоксициллина или хлорамфеникола. Ведь диарею не остановить надолго только лишь противодиарейными средствами: жидкий стул — признак того, что патогенные микроорганизмы, вызвавшие отравление, уже попали в кишечник.

Значит, нелишне будет и прием "хороших бактерий"? Да. Но не ранее чем через пять дней после лечения антимикробными средствами. И если вы не уверены, что пробиотик хранился в холодильнике — остановите выбор на том, который разрешено хранить при комнатной температуре. Его эффективность, конечно, ниже, зато есть гарантия, что вы купите полезный препарат, а не коробочку с некогда полезными микроорганизмами, погибшими от жары.

Ошибка 3: питье ферментов, если желудок "стал"

Желудок "остановился" — состояние, которое часто возникает не только после того, как острые последствия отравления сняты, но и на его начальных стадиях. Тут многие используют для "проталкивания" пищи ферментативные средства. Не стоит: это усилит интоксикацию организма. Лучше немедленно желудок промыть. Если он "стоит" и после снятия симптомов отравления, ферменты не стоит пить все равно. Ведь если есть повышенная кислотность желудочных соков (о чем человек может и не знать, если не проходил ранее соответствующей диагностики), энзимы могут привести к приступу гастрита. Особенно если помогать желудку ферментами из аптеки вы будете более трех дней. Безопасный же способ "завести" желудок — сдобрить готовую еду (а не в процессе ее приготовления) специями: они стимулируют работу ЖКТ.

Если же при "остановке" желудка у вас есть боли в правом подреберье — наверняка на фоне отравления проявились проблемы с желчеоттоком, и тогда прием ферментов может закончиться приступом холецистита. Ведь в состав некоторых из них входят желчные кислоты или желчегонные компоненты. Обратите внимание: нарушение желчеоттока не проявляется симптоматически в 30% случаях.

Ошибка 4: горечь во рту — принимаем желчегонные

При горечи во рту человек бежит за гепатопротекторами или желчегонными средствами, ведь горечь — верный признак того, что печень не справляется с армией токсинов, появившихся в организме при отравлении. На самом деле проблемы с печенью вероятны, если горечь во рту по утрам натощак. В остальных случаях она может быть вызвана заболеваниями других органов ЖКТ, а значит прием указанных препаратов — пустая трата денег.

Кроме того, употребление "препаратов для печени" без рекомендации врача может нарушить ее работу, поскольку вмешивается в процесс желчеоттока. Поэтому при горьком привкусе во рту на фоне отравления без консультации врача и обследований никак.

Ошибка 5: боль в животе — помогут анальгетики

Принимать обезболивающие средства не стоит по нескольким причинам. Первая: если боль вызвана воспалением слизистых ЖКТ, она пройдет, если устранять последствия отравления вы будете верно (см. блоки выше). Вторая: если боль нестерпимая, поможет только врач — воспаление либо масштабное, либо за болью стоит заболевание ЖКТ. Третья: обезболивающие препараты "отключают" простагландины, проводящие боль, из-за чего запускаются реакции возбуждения. Тогда может "скакать" давление, сбиваться сердечный ритм, возникать спазм сосудов. Особенно если будет выпита не одна таблетка и/или вы не отличаетесь отменным здоровьем. А у обезболивающих средств на основе дротаверина, питофенона, дицикломина и других спазмолитических веществ есть еще одно коварное при болях в животе действие. Отравление всегда сопровождается повышенным газообразованием. Спазмолитики, расслабив гладкую мускулатуру, еще более затруднят выход газов из кишечника, и боли только усилятся.

Диагностика по языку

Заглянуть внутрь ЖКТ без спецоборудования невозможно. Но кое-что узнать о здоровье можно, посмотрев на язык, ведь он — видимая и начальная часть пищеварительной системы. Итак: бледность языка или белый налет на нем — возможно, страдает поджелудочная железа, синюшность — печень, темно-красный цвет — почки, а желтизна или желтый налет — нарушен желчеотток. Бугристость языка указывает на хроническую интоксикацию, идеальная гладкость — вероятен колит.

Когда нельзя промывать желудок

Дети — существа очень любопытные: им очень интересно знать, какой вкус вон у той жидкости в красивой бутылочке? Поэтому часты случаи, когда ребенок выпивает, к примеру, уксус. Что делать в таком случае?

Ни в коем случае не стоит промывать юному следопыту желудок, дав ему выпить воды и вызвав рвоту. Концентрация уксуса, безусловно, уменьшится. Но при его повторном прохождении через пищевод ЖКТ получит еще больший химический ожог. Потому никакой самодеятельности: сразу же везем ребенка к врачу.

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В список жидкостей, при проглатывании которых нельзя промывать желудок, также входят: нашатырь, соляная кислота, моторное масло, средство для чистки металла, лак, щелочь, каустическая сода, бензин, средство для обесцвечивания волос, любые краски, растворитель для краски, мазут, пятновыводитель, любое средство для чистки унитазов и дезинфекции других предметов, хлор, скипидар, хромат свинца, настойка йода, эвкалиптовое масло и любой шампунь.
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 Теги: отравление, питание

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Сегодня, 18:16 » Автор: Татьяна Ларина
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