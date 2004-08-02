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Эти напитки лучше не пить на голодный желудок

Эти напитки лучше не пить на голодный желудокСамые опасные напитки для употребления натощак

Рекомендации о том, какие напитки не подходят для употребления натощак, обнародовала национальная Ассоциация диетологов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Первой в списке совершенно неподходящих натощак напитков заняла холодная вода. По словам специалистов, ее питье сразу после пробуждения провоцирует спазмы желудка, что чревато болью и нарушением пищеварения.

Также для употребления на пустой желудок может быть небезопасна минералка. Насыщенная газами, она раздражает нежные слизистые ткани пищеварительных органов, что может стать причиной воспаления.

Следующий напиток - кофе. Его главный компонент, кофеин, активизирует работу выделительной системы организма, который начинает усиленно производить пищеварительные соки и желчь. Если в желудке при этом нет еды, подобные выделения, полные кислот, могут сильно повредить тканям, запустив механизмы развития гастрита и язвы.

Кстати, похожим эффектом обладают соки, - поэтому их тоже не нужно пить натощак, иначе в желудке начнется. «самоедство».

Нежелательны для пустого желудка и кисломолочные напитки – их лучше употреблять после основного блюда. Если пить простоквашу или кефир натощак, содержащиеся в таком питье бактерии просто погибают в агрессивной среде пустого желудка и не приносят организму никакой пользы.

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Самым полезным питьем натощак медики считают чистую воду комнатной температуры.
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 Теги: Напитки, натощак

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Сегодня, 20:44 » Автор: Татьяна Ларина
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