Раздел: Медицина
Врачи назвали причины вздрагивания во время засыпания
Миоклония - нормальный механизм организма.
Не только дети, но и взрослые, засыпая, часто дергают ногами. Такое явление многие люди считают мышечными судорогами или подразумевают, что это симптом какого-то нервного или неврологического заболевания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Между тем, ночная миоклония, как называют это медики, в большинстве своем не является вестником какого-либо патологического состояния организма и порой свидетельствует о насыщенной жизни данного человека.
Как происходит миоклония
Резкое подергивание мышц, похожее по ощущениям на удар током, обычно происходит ночью в момент максимального расслабления организма. Данный сидром может быть локализован одним единственным участком, например, вздрагивает только левая нога, или даже ее икроножная мышца. А может иметь множественные вариации, когда в подергивании участвуют и ноги и руки и даже мимические мышцы лица. Также миоклония бывает синхронного, асинхронного, спонтанного, рефлекторного, ритмичного или аритмичного характера.
Специалисты называют такое явление гипнагогическим подергиванием и оно возникает, как конфликт между мышечным тонусом и абсолютным расслаблением организма вследствие его перехода в определенную фазу сна. В этот момент группа нервных клеток, находящихся в стволе головного мозга, обеспечивает абсолютное расслабление мускулатуры тела. Между тем, гипоталамус, продолжающий по инерции бодрствовать, воспринимает снижение температуры тела и давления, а также появление поверхностного дыхания, как начало умирания организма.
В итоге он посылает резкий сигнал, способный сокращать некоторые мышцы, чтобы «вернуть тело к жизни». Импульс передается по нервным волокнам, которые идут к мышцам и одновременно возбуждаются. Между тем, сами нервные нити собраны, словно в пучок, где каждый нерв по отдельности создает резкое напряжение в той части мышечного волокна, которое с ним связано. Когда все нервы в одно время возбуждаются, человек вздрагивает во сне или даже чувствует, что его почти всего трясет.
Почему происходит вздрагивание
Как уже было сказано выше, если гипоталамус, регулирующий нейроэндокринную деятельность мозга, в период расслабления мышц человека продолжает бодрствовать, то и возникает миоклония. Как правило, такое происходит у людей, которые в момент засыпания продолжают размышлять над трудовыми задачами, что-то решают или просто «прокручивают», эмоционально переживая, только что прожитый день. Психологические и физические нагрузки не дают уставшему организму расслабиться синхронизировано и центральная нервная система, продолжая бодрствовать, может рассылать множественные электрические импульсы, приводящие тело к «двигательному пробуждению».
У малышей миоклония — довольно частое явление; засыпая, они подергивают ручками, ножками, головой. Это происходит по схожей причине — еще несколько минут назад ребенок бодрствовал, играл, сильно плакал, видел что-то, оставившее в его памяти удивительное впечатление и тут же маленький уставший организм уснул. Его центральная нервная система еще возбуждена только что пережитыми событиями, а мышцы уже расслабляются, переходя в определенную фазу сна.
Что делать, чтобы миоклония не возникала
Перед тем, как лечь спать, и взрослый человек и малыш, может принять расслабляющую ванну с пеной или выпить теплый, не крепкий чай. Хорошо, если он будет настоян на травах и растениях, способствующих успокоению — мяте, мелиссе, липовом цвете. Отлично помогает расслабиться легкий массаж спины, который и взрослому и ребенку могут перед сном сделать члены семьи. Если с засыпающим человеком ласково побеседовать о чем-то хорошем, почитать ребенку на ночь добрую сказку, то никаких подрагиваний и тревожных снов не будет, организм сможет полноценно отдохнуть.
А если вздрагивание случается днем?
Но бывает, когда миоклония возникает днем, в момент абсолютного бодрствования у человека вдруг резко и непроизвольно дергаются руки, ноги, или например, веко, мышца лица. Подобный единичный случай может свидетельствовать о перенапряжении центральной нервной системы, о только что пережитом сильном стрессе. Если приступы вздрагивания происходят много раз в течение дня, то здесь речь уже идет о патологической миоклонии и она может быть вызвана самыми разными причинами; начиная от органического или травматического поражения каких-либо участков головного или спинного мозга и заканчивая развитием эпилептического состояния.
Читайте также: Медики предупредили, чем опасно обезвоживание организма
В любом случае, непроизвольные, множественные дневные подрагивания мышц и конечностей — однозначный повод для обращения за помощью к специалисту неврологического характера. Главное, не пустить заболевание на самотек, вовремя начатое правильное лечение поможет сохранить здоровье на долгие годы.
Не только дети, но и взрослые, засыпая, часто дергают ногами. Такое явление многие люди считают мышечными судорогами или подразумевают, что это симптом какого-то нервного или неврологического заболевания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Между тем, ночная миоклония, как называют это медики, в большинстве своем не является вестником какого-либо патологического состояния организма и порой свидетельствует о насыщенной жизни данного человека.
Как происходит миоклония
Резкое подергивание мышц, похожее по ощущениям на удар током, обычно происходит ночью в момент максимального расслабления организма. Данный сидром может быть локализован одним единственным участком, например, вздрагивает только левая нога, или даже ее икроножная мышца. А может иметь множественные вариации, когда в подергивании участвуют и ноги и руки и даже мимические мышцы лица. Также миоклония бывает синхронного, асинхронного, спонтанного, рефлекторного, ритмичного или аритмичного характера.
Специалисты называют такое явление гипнагогическим подергиванием и оно возникает, как конфликт между мышечным тонусом и абсолютным расслаблением организма вследствие его перехода в определенную фазу сна. В этот момент группа нервных клеток, находящихся в стволе головного мозга, обеспечивает абсолютное расслабление мускулатуры тела. Между тем, гипоталамус, продолжающий по инерции бодрствовать, воспринимает снижение температуры тела и давления, а также появление поверхностного дыхания, как начало умирания организма.
В итоге он посылает резкий сигнал, способный сокращать некоторые мышцы, чтобы «вернуть тело к жизни». Импульс передается по нервным волокнам, которые идут к мышцам и одновременно возбуждаются. Между тем, сами нервные нити собраны, словно в пучок, где каждый нерв по отдельности создает резкое напряжение в той части мышечного волокна, которое с ним связано. Когда все нервы в одно время возбуждаются, человек вздрагивает во сне или даже чувствует, что его почти всего трясет.
Почему происходит вздрагивание
Как уже было сказано выше, если гипоталамус, регулирующий нейроэндокринную деятельность мозга, в период расслабления мышц человека продолжает бодрствовать, то и возникает миоклония. Как правило, такое происходит у людей, которые в момент засыпания продолжают размышлять над трудовыми задачами, что-то решают или просто «прокручивают», эмоционально переживая, только что прожитый день. Психологические и физические нагрузки не дают уставшему организму расслабиться синхронизировано и центральная нервная система, продолжая бодрствовать, может рассылать множественные электрические импульсы, приводящие тело к «двигательному пробуждению».
У малышей миоклония — довольно частое явление; засыпая, они подергивают ручками, ножками, головой. Это происходит по схожей причине — еще несколько минут назад ребенок бодрствовал, играл, сильно плакал, видел что-то, оставившее в его памяти удивительное впечатление и тут же маленький уставший организм уснул. Его центральная нервная система еще возбуждена только что пережитыми событиями, а мышцы уже расслабляются, переходя в определенную фазу сна.
Что делать, чтобы миоклония не возникала
Перед тем, как лечь спать, и взрослый человек и малыш, может принять расслабляющую ванну с пеной или выпить теплый, не крепкий чай. Хорошо, если он будет настоян на травах и растениях, способствующих успокоению — мяте, мелиссе, липовом цвете. Отлично помогает расслабиться легкий массаж спины, который и взрослому и ребенку могут перед сном сделать члены семьи. Если с засыпающим человеком ласково побеседовать о чем-то хорошем, почитать ребенку на ночь добрую сказку, то никаких подрагиваний и тревожных снов не будет, организм сможет полноценно отдохнуть.
А если вздрагивание случается днем?
Но бывает, когда миоклония возникает днем, в момент абсолютного бодрствования у человека вдруг резко и непроизвольно дергаются руки, ноги, или например, веко, мышца лица. Подобный единичный случай может свидетельствовать о перенапряжении центральной нервной системы, о только что пережитом сильном стрессе. Если приступы вздрагивания происходят много раз в течение дня, то здесь речь уже идет о патологической миоклонии и она может быть вызвана самыми разными причинами; начиная от органического или травматического поражения каких-либо участков головного или спинного мозга и заканчивая развитием эпилептического состояния.
Читайте также: Медики предупредили, чем опасно обезвоживание организма
В любом случае, непроизвольные, множественные дневные подрагивания мышц и конечностей — однозначный повод для обращения за помощью к специалисту неврологического характера. Главное, не пустить заболевание на самотек, вовремя начатое правильное лечение поможет сохранить здоровье на долгие годы.
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