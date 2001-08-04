Раздел: Медицина
Финские ученые обосновали пользу сауны
Походы в сауну значительно сокращают риск многих заболеваний.
Ученые из университета Йювяскуля (Финляндия) пришли к выводу, что частое посещение сауны заметно снижает вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также улучшает работу мозга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.
"При этом нельзя говорить о том, что походы в сауну могут заменить другие методики профилактики этих болезней. С другой стороны, сауны абсолютно безопасны для людей, не страдающих от проблем с сердцем, и поэтому походы в них никому не повредят", — говорится в статье, опубликованной в журнале Mayo Clinic Proceedings.
По словам ученых, на работу организма значительно влияют не только вредные привычки, но и полезные. К примеру, даже легкие физические нагрузки в молодости заметно уменьшают вероятность развития болезни Альцгеймера и прочих нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте. Также занятия спортом резко снижают шансы заполучить гипертонию и умереть от сердечных приступов.
В список таких полезных привычек исследователи добавили и походы в сауну. По их словам, любители финской бани примерно на 44% реже умирали от внезапной остановки сердца, а также на 65% реже страдали от болезни Альцгеймера и старческого слабоумия. Кроме того, примерно на 47% снижалась вероятность развития гипертонии.
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Ученые отметили, что походы в баню снижали давление и улучшали работу легких в первые часы после купания.
Ученые из университета Йювяскуля (Финляндия) пришли к выводу, что частое посещение сауны заметно снижает вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также улучшает работу мозга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.
"При этом нельзя говорить о том, что походы в сауну могут заменить другие методики профилактики этих болезней. С другой стороны, сауны абсолютно безопасны для людей, не страдающих от проблем с сердцем, и поэтому походы в них никому не повредят", — говорится в статье, опубликованной в журнале Mayo Clinic Proceedings.
По словам ученых, на работу организма значительно влияют не только вредные привычки, но и полезные. К примеру, даже легкие физические нагрузки в молодости заметно уменьшают вероятность развития болезни Альцгеймера и прочих нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте. Также занятия спортом резко снижают шансы заполучить гипертонию и умереть от сердечных приступов.
В список таких полезных привычек исследователи добавили и походы в сауну. По их словам, любители финской бани примерно на 44% реже умирали от внезапной остановки сердца, а также на 65% реже страдали от болезни Альцгеймера и старческого слабоумия. Кроме того, примерно на 47% снижалась вероятность развития гипертонии.
Читайте также: Врачи назвали причины вздрагивания во время засыпания
Ученые отметили, что походы в баню снижали давление и улучшали работу легких в первые часы после купания.
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