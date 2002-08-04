Раздел: Медицина
Врачи рассказали, чем полезна соль
Самая популярная приправа обладает не только вредными, но и полезными свойствами.
Хотя соль давно провозглашена чуть ли не главным врагом здоровья человека, у неё тоже есть полезные свойства. И наиболее ценные из них назвали эксперты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Все мы слышали о том, что соль считается чуть ли не белой смертью, ведь именно этот продукт приводит к повышенному артериальному давлению, сердечно-сосудистым болезням и смерти. Учёные настоятельно призывают снизить количество соли до минимума, но отказываться от этого продукта полностью будет неправильным. Во-первых, способность соли вызывать гипертонию никогда не была полностью доказана наукой.
Напротив, исследования показывали, что низкосолевые диеты приводили к проблемам со здоровьем. Так, в ходе одного из исследований употреблявшие менее 2,3 г соли в день люди сталкивались с повышенной смертностью, по сравнению с теми, кто употреблял больше соли.
Известна способность соли помогать контролировать чувствительность к инсулину и держать уровень сахара под контролем. Соль является натуральным антигистамином, и щепотка соли на язык помогает при аллергических реакциях или приступах астмы. Соль нужна нашему организму для поддержания нормального уровня pH.
Желудочная кислота необходима для качественного пищеварения, но у многих россиян ощущается ее нехватка. Соль снижает вспышки адреналина — вроде бы важного гормона стресса. Однако если эти вспышки становятся неритмичными и слишком частыми, то это отрицательно воздействует на организм.
Читайте также: Названы лучшие продукты для здоровья печени
Установлено, что соль улучшает качество сна за счёт снижения показателей стресса и ускорения метаболизма. Именно за счёт воздействия на метаболизм при адекватном употреблении соли можно долго сохранять здоровый вес. Соль поддерживает работу щитовидной железы, а также усиливает производство тепла организмом или термогенез. Наконец, адекватное количество соли в рационе балансирует уровень гормонов.
Хотя соль давно провозглашена чуть ли не главным врагом здоровья человека, у неё тоже есть полезные свойства. И наиболее ценные из них назвали эксперты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Все мы слышали о том, что соль считается чуть ли не белой смертью, ведь именно этот продукт приводит к повышенному артериальному давлению, сердечно-сосудистым болезням и смерти. Учёные настоятельно призывают снизить количество соли до минимума, но отказываться от этого продукта полностью будет неправильным. Во-первых, способность соли вызывать гипертонию никогда не была полностью доказана наукой.
Напротив, исследования показывали, что низкосолевые диеты приводили к проблемам со здоровьем. Так, в ходе одного из исследований употреблявшие менее 2,3 г соли в день люди сталкивались с повышенной смертностью, по сравнению с теми, кто употреблял больше соли.
Известна способность соли помогать контролировать чувствительность к инсулину и держать уровень сахара под контролем. Соль является натуральным антигистамином, и щепотка соли на язык помогает при аллергических реакциях или приступах астмы. Соль нужна нашему организму для поддержания нормального уровня pH.
Желудочная кислота необходима для качественного пищеварения, но у многих россиян ощущается ее нехватка. Соль снижает вспышки адреналина — вроде бы важного гормона стресса. Однако если эти вспышки становятся неритмичными и слишком частыми, то это отрицательно воздействует на организм.
Читайте также: Названы лучшие продукты для здоровья печени
Установлено, что соль улучшает качество сна за счёт снижения показателей стресса и ускорения метаболизма. Именно за счёт воздействия на метаболизм при адекватном употреблении соли можно долго сохранять здоровый вес. Соль поддерживает работу щитовидной железы, а также усиливает производство тепла организмом или термогенез. Наконец, адекватное количество соли в рационе балансирует уровень гормонов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
454
0
Также советуем посмотреть
- Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета
- "Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
- Отдохни в "пончике": китайцы построили необычный отель
- "Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
- Забавные фотографии из серии "Мама, я спортсмен"
- Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
- "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
- Украинский привкус «Манафорт-гейта»
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- З політичними аналітиками треба щось робити
- Технологи слетаются в Украину
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Почему бойцы АТО стреляют друг в друга
- Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
- Добро має бути з кулаками
- Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
- "Я воздушно-припадочная": смешные приколы о непредсказуемых женщинах
- Суд над Манафортом: можливі наслідки для України
- В УПЦ КП говорят, что СМИ неправильно трактовали слова Филарета
- По поводу гибели российских журналистов
- КПВВ Станица Луганская планируют закрыть на ремонт
- Причин недовіри до Мінфіну немає
- Курьез дня: американец проехался в метро на собственном диване
- Киев: газовая комбинация с реальной прибылью
- Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе
- Когда начнется замена маршруток на автобусы
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
Оставьте свой комментарий