» » Врачи рассказали, чем полезна соль
Раздел: Медицина  
0

Врачи рассказали, чем полезна соль

Врачи рассказали, чем полезна соль Самая популярная приправа обладает не только вредными, но и полезными свойствами.

Хотя соль давно провозглашена чуть ли не главным врагом здоровья человека, у неё тоже есть полезные свойства. И наиболее ценные из них назвали эксперты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Все мы слышали о том, что соль считается чуть ли не белой смертью, ведь именно этот продукт приводит к повышенному артериальному давлению, сердечно-сосудистым болезням и смерти. Учёные настоятельно призывают снизить количество соли до минимума, но отказываться от этого продукта полностью будет неправильным. Во-первых, способность соли вызывать гипертонию никогда не была полностью доказана наукой.

Напротив, исследования показывали, что низкосолевые диеты приводили к проблемам со здоровьем. Так, в ходе одного из исследований употреблявшие менее 2,3 г соли в день люди сталкивались с повышенной смертностью, по сравнению с теми, кто употреблял больше соли.

Известна способность соли помогать контролировать чувствительность к инсулину и держать уровень сахара под контролем. Соль является натуральным антигистамином, и щепотка соли на язык помогает при аллергических реакциях или приступах астмы. Соль нужна нашему организму для поддержания нормального уровня pH.

Желудочная кислота необходима для качественного пищеварения, но у многих россиян ощущается ее нехватка. Соль снижает вспышки адреналина — вроде бы важного гормона стресса. Однако если эти вспышки становятся неритмичными и слишком частыми, то это отрицательно воздействует на организм.

Читайте также: Названы лучшие продукты для здоровья печени

Установлено, что соль улучшает качество сна за счёт снижения показателей стресса и ускорения метаболизма. Именно за счёт воздействия на метаболизм при адекватном употреблении соли можно долго сохранять здоровый вес. Соль поддерживает работу щитовидной железы, а также усиливает производство тепла организмом или термогенез. Наконец, адекватное количество соли в рационе балансирует уровень гормонов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: соль, польза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     454
     0

Похожие новости по теме

Этот популярный продукт особенно полезен для здоровья желудка Этот популярный продукт особенно полезен для здоровья желудка

Семь полезных свойств вредной соли.

Названы полезные свойства соли Названы полезные свойства соли

Соль действительно увеличивает жажду, но лишь на короткое время.

Врачи объяснили, почему вредно полностью отказываться от соли Врачи объяснили, почему вредно полностью отказываться от соли

Не стоит мучить себя питанием с низким содержанием соли, так как оно может и не понизить артериальное давление.

Соль признали самым опасным продуктом в мире Соль признали самым опасным продуктом в мире

К такому выводу пришли австралийские ученые.

Чем опасно чрезмерное употребление соли Чем опасно чрезмерное употребление соли

Всем известно, что соль называют «белой смертью».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх