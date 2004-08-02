Раздел: Медицина
Ученые рассказали, как аромат кофе действует на мозг
Тонизирующее воздействие напитка проявляется даже от его запаха.
По популярности кофе уступает лишь питьевой воде. Люди выпивают более 400 млрд чашек кофе ежегодно. Ученые доказали, что пользы от упротребления кофе гораздо больше, чем вреда: оно помогает уменьшить риски сердечных заболеваний, диабета и деменции, а также предотвратить болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также снизить риск заболевания раком печени, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время.
Кофе в разумных количествах даже способствует увеличению продолжительности жизни.
Недавние исследования на базе Технологического института имени Стивенса (Нью-Джерси, США) обнаружили еще одно важное свойство этого напитка: один только запах кофе может помочь улучшить аналитические способности мозга.
Профессор Адриана Мааджаров, которая возглавляла исследовательскую группу, подчеркивает скрытую силу запаха кофейных зерен – это когнитивный импульс. Он может быть:
- мощным стимулом для когнитивной деятельности мозга (память, речь, интеллект, выполнение целенаправленных действий, целостное восприятие действительности);
- хорошим помощником для решения аналитических задач.
В экспериментальную группу вошло 100 студентов, которые должны были решить десять задач по алгебре (тест Graduate Management Admission Test, или GMAT – компьютерного адаптивного теста, требуемого многими бизнес-школами).
Студентов разделили на две группы и разместили в разных аудиториях. В первом помещении был насыщенный запах кофе, в другой запаха не было. Средний балл оказался намного выше у тех студентов, которые были в помещении с запахом кофе.
Последующий опрос показал, что повышенную производительность можно объяснить тем, что запах кофе делает людей более бдительными и энергичными.
"Обоняние – одно из самых сильных чувств человека, – говорит профессор Мааджаров. – Руководители крупных корпораций, архитекторы, разработчики зданий, менеджеры торговых площадей могут использовать тонкие ароматы кофе, чтобы помочь сформировать опыт сотрудников и, возможно, помочь им в работе. Это область большого интереса сенсорного маркетинга.
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Даже запах кофе, который не содержит кофеина, имеет эффект, подобный эффекту употребления кофе, что говорит о плацебо-свойствах этого аромата.
По популярности кофе уступает лишь питьевой воде. Люди выпивают более 400 млрд чашек кофе ежегодно. Ученые доказали, что пользы от упротребления кофе гораздо больше, чем вреда: оно помогает уменьшить риски сердечных заболеваний, диабета и деменции, а также предотвратить болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также снизить риск заболевания раком печени, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время.
Кофе в разумных количествах даже способствует увеличению продолжительности жизни.
Недавние исследования на базе Технологического института имени Стивенса (Нью-Джерси, США) обнаружили еще одно важное свойство этого напитка: один только запах кофе может помочь улучшить аналитические способности мозга.
Профессор Адриана Мааджаров, которая возглавляла исследовательскую группу, подчеркивает скрытую силу запаха кофейных зерен – это когнитивный импульс. Он может быть:
- мощным стимулом для когнитивной деятельности мозга (память, речь, интеллект, выполнение целенаправленных действий, целостное восприятие действительности);
- хорошим помощником для решения аналитических задач.
В экспериментальную группу вошло 100 студентов, которые должны были решить десять задач по алгебре (тест Graduate Management Admission Test, или GMAT – компьютерного адаптивного теста, требуемого многими бизнес-школами).
Студентов разделили на две группы и разместили в разных аудиториях. В первом помещении был насыщенный запах кофе, в другой запаха не было. Средний балл оказался намного выше у тех студентов, которые были в помещении с запахом кофе.
Последующий опрос показал, что повышенную производительность можно объяснить тем, что запах кофе делает людей более бдительными и энергичными.
"Обоняние – одно из самых сильных чувств человека, – говорит профессор Мааджаров. – Руководители крупных корпораций, архитекторы, разработчики зданий, менеджеры торговых площадей могут использовать тонкие ароматы кофе, чтобы помочь сформировать опыт сотрудников и, возможно, помочь им в работе. Это область большого интереса сенсорного маркетинга.
Читайте также: Врачи рассказали, чем полезна соль
Даже запах кофе, который не содержит кофеина, имеет эффект, подобный эффекту употребления кофе, что говорит о плацебо-свойствах этого аромата.
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