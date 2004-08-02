Раздел: Медицина
Медики расказали, как отбелить зубы в домашних условиях
О белоснежной улыбке мечтает каждый человек.
Но не каждый решается на отбеливание зубов в клинике, так как наслышаны об огромном количестве побочных эффектов, к примеру, разрушению эмали, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Как же обелить зубы и не навредить эмали в домашних условиях?
Чистка содой
Баночка с содой должна стоять в каждой ванной комнате для того, чтобы у человека была возможность отбелить зубы. Кстати, широко известный факт, что во многих зубных пастах содержится сода, ведь она является природным отбеливателем. Для создания идеальной смеси нужно смешать четверть чайной ложки соды с водой и обмакнуть ею зубную щётку. Также можно добавлять её в зубной порошок. Уже в скором времени после таких регулярных чисток зубы станут намного белее.
Солёная вода
Благодаря солёной воде можно отбелить зубы. Для этого необходимо смешать чайную ложку соли в стакане тёплой кипяченой воды, охладите смесь и используйте в качестве средства для полоскания рта.
Клубника и яблоки
Как известно, с помощью яблок можно отлично очистить зубы, если поблизости нет щётки и пасты. А вот что клубника? Ведь это один из самых марких природных даров. На самом деле в составе этой ягоды есть яблочная кислота, позволяющая естественным образом отбеливать зубы. Нужно её просто есть — не надо оставлять на зубах, иначе кислота сильно повредит эмаль.
Белый цвет
Неудивительно, что белый цвет способен помочь в отбеливании. В рационе каждого человека, кто хочет иметь белоснежную улыбку, должны присутствовать рис, рыба, курица. А вот черника, морковь, свекла и другие яркие продукты способны навредить цвету эмали. Также лучше либо отказаться от красного вина, бальзамического уксуса и кофе, либо полоскать рот после их употребления. Есть и другой вариант — пить их через трубочку, чтобы напитки не касались зубной эмали и не окрашивали её.
Кокосовое масло
Полоскание зубов кокосовым маслом избавить людей от некоторых проблем с цветом зубов. В частности, продукты окрашивают зубы, а эта мера позволит избежать проблема. Масло предохраняет эмаль от окрашивания и прилипания самых мельчайших частичек цветных продуктов. Кроме того, оно удаляет с зубов различные бактерии.
Электрические щётки
По словам многих стоматологов, электрические щётки гораздо эффективнее в чистке зубов. Они способны удалить вредные компоненты с эмали на 70 процентов больше, а также намного правильнее чистит зубы, чем обычная щётка. А значит, ваша улыбка с использованием такого приспособления будет гораздо белее.
Сыр
Твёрдые сыры могут отлично справиться с очищением зубов от налёта. Также в них содержится огромное количество кальция, что позволит зубам стать намного крепче. Также вы можете включить в свой рацион молоко, которое тоже богато кальцием.
Профессиональные отбеливающие пасты
Чтобы не навредить эмали, необходимо подбирать средство для отбеливания как можно тщательнее. Пожалуй, это самый верный и быстрый метод по отбеливанию зубов. Откажитесь от средств, продающихся в категории масс-маркет, так как в их основе есть мел и сода. А вот профессиональные пасты с химическими реагентами справятся намного лучше — они не вредят эмали, отлично расщепляют налёт. Помните, что использовать такую пасту на постоянной основе не стоит. Ею нужно пользоваться не больше месяца вместе с обычной.
Отбеливающие стики
Индивидуальные компактные стики представляют собой небольшой аппликатор, который по форме и размеру напоминает авторучку или губную помаду. Чтобы отбелить зубы, нужно наносить гель на зубы с помощью этого аппликатора, оставить его на несколько минут и вуаля! Благодаря такому способу можно отбелить зубы на 1-2 тона. Правда, эффект будет непродолжительным, так как требует повторения курса.
Отбеливающие полоски
Использование полосок тоже поможет вам в отбеливании зубов. Достаточно наклеить такую полоску на зубы и подержать порядка получаса. Процедуру нужно повторять раз в две недели, что приведёт к постепенному осветлению зубов. Помните, что при курении, употреблении кофе и других продуктов, способных окрашивать эмаль, использование такого метода будет бесполезным.
Отбеливающие гели
Одним из самых эффективных методов дома можно назвать такие гели. В их основе насыщенная перекись водорода. Это позволит устранить пятна, которые остаются от кофе, чая, курения и так далее. После первого же применения вы заметите результат. Но не нужно игнорировать противопоказания и правильно использовать средство, чтобы не столкнуться с побочными эффектами.
Жевательная резинка
Стоматологи рекомендуют употреблять жвачку после еды не просто так. Это помогает удалять лишние частички продуктов, стимулировать слюноотделение, которое нейтрализует кислоту после приёма пищи. А чем меньше мусора и кислоты, тем чище зубы. Но нужно употреблять жевательную резинку без сахара и использовать её непродолжительное время.
Кроме того, не забывайте об использовании зубной нити. Это средство позволяет избавиться от «сора» между зубов, что тоже очень важно
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Продукты-веник
Существует еда, которая может быть в роли чистящей губки для ваших зубов. В ней относится поп-корн. Своими грубыми краями он отлично очищает зубы, но это только в том случае, если вы едите его без сахара и полоскаете зубы после еды.
Но не каждый решается на отбеливание зубов в клинике, так как наслышаны об огромном количестве побочных эффектов, к примеру, разрушению эмали, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Как же обелить зубы и не навредить эмали в домашних условиях?
Чистка содой
Баночка с содой должна стоять в каждой ванной комнате для того, чтобы у человека была возможность отбелить зубы. Кстати, широко известный факт, что во многих зубных пастах содержится сода, ведь она является природным отбеливателем. Для создания идеальной смеси нужно смешать четверть чайной ложки соды с водой и обмакнуть ею зубную щётку. Также можно добавлять её в зубной порошок. Уже в скором времени после таких регулярных чисток зубы станут намного белее.
Солёная вода
Благодаря солёной воде можно отбелить зубы. Для этого необходимо смешать чайную ложку соли в стакане тёплой кипяченой воды, охладите смесь и используйте в качестве средства для полоскания рта.
Клубника и яблоки
Как известно, с помощью яблок можно отлично очистить зубы, если поблизости нет щётки и пасты. А вот что клубника? Ведь это один из самых марких природных даров. На самом деле в составе этой ягоды есть яблочная кислота, позволяющая естественным образом отбеливать зубы. Нужно её просто есть — не надо оставлять на зубах, иначе кислота сильно повредит эмаль.
Белый цвет
Неудивительно, что белый цвет способен помочь в отбеливании. В рационе каждого человека, кто хочет иметь белоснежную улыбку, должны присутствовать рис, рыба, курица. А вот черника, морковь, свекла и другие яркие продукты способны навредить цвету эмали. Также лучше либо отказаться от красного вина, бальзамического уксуса и кофе, либо полоскать рот после их употребления. Есть и другой вариант — пить их через трубочку, чтобы напитки не касались зубной эмали и не окрашивали её.
Кокосовое масло
Полоскание зубов кокосовым маслом избавить людей от некоторых проблем с цветом зубов. В частности, продукты окрашивают зубы, а эта мера позволит избежать проблема. Масло предохраняет эмаль от окрашивания и прилипания самых мельчайших частичек цветных продуктов. Кроме того, оно удаляет с зубов различные бактерии.
Электрические щётки
По словам многих стоматологов, электрические щётки гораздо эффективнее в чистке зубов. Они способны удалить вредные компоненты с эмали на 70 процентов больше, а также намного правильнее чистит зубы, чем обычная щётка. А значит, ваша улыбка с использованием такого приспособления будет гораздо белее.
Сыр
Твёрдые сыры могут отлично справиться с очищением зубов от налёта. Также в них содержится огромное количество кальция, что позволит зубам стать намного крепче. Также вы можете включить в свой рацион молоко, которое тоже богато кальцием.
Профессиональные отбеливающие пасты
Чтобы не навредить эмали, необходимо подбирать средство для отбеливания как можно тщательнее. Пожалуй, это самый верный и быстрый метод по отбеливанию зубов. Откажитесь от средств, продающихся в категории масс-маркет, так как в их основе есть мел и сода. А вот профессиональные пасты с химическими реагентами справятся намного лучше — они не вредят эмали, отлично расщепляют налёт. Помните, что использовать такую пасту на постоянной основе не стоит. Ею нужно пользоваться не больше месяца вместе с обычной.
Отбеливающие стики
Индивидуальные компактные стики представляют собой небольшой аппликатор, который по форме и размеру напоминает авторучку или губную помаду. Чтобы отбелить зубы, нужно наносить гель на зубы с помощью этого аппликатора, оставить его на несколько минут и вуаля! Благодаря такому способу можно отбелить зубы на 1-2 тона. Правда, эффект будет непродолжительным, так как требует повторения курса.
Отбеливающие полоски
Использование полосок тоже поможет вам в отбеливании зубов. Достаточно наклеить такую полоску на зубы и подержать порядка получаса. Процедуру нужно повторять раз в две недели, что приведёт к постепенному осветлению зубов. Помните, что при курении, употреблении кофе и других продуктов, способных окрашивать эмаль, использование такого метода будет бесполезным.
Отбеливающие гели
Одним из самых эффективных методов дома можно назвать такие гели. В их основе насыщенная перекись водорода. Это позволит устранить пятна, которые остаются от кофе, чая, курения и так далее. После первого же применения вы заметите результат. Но не нужно игнорировать противопоказания и правильно использовать средство, чтобы не столкнуться с побочными эффектами.
Жевательная резинка
Стоматологи рекомендуют употреблять жвачку после еды не просто так. Это помогает удалять лишние частички продуктов, стимулировать слюноотделение, которое нейтрализует кислоту после приёма пищи. А чем меньше мусора и кислоты, тем чище зубы. Но нужно употреблять жевательную резинку без сахара и использовать её непродолжительное время.
Кроме того, не забывайте об использовании зубной нити. Это средство позволяет избавиться от «сора» между зубов, что тоже очень важно
Читайте также: Голливудская улыбка: как отбелить зубы в домашних условиях
Продукты-веник
Существует еда, которая может быть в роли чистящей губки для ваших зубов. В ней относится поп-корн. Своими грубыми краями он отлично очищает зубы, но это только в том случае, если вы едите его без сахара и полоскаете зубы после еды.
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