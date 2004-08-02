Раздел: Медицина
Медики назвали лучшие продукты для долголетия
Рыба, по словам ученых, это превосходный образец пищевых источников омега-3 жирных кислот.
Ученые утверждают, что регулярное включение этих продуктов в свой рацион питания снижает уровень высокого холестерина в крови, повышает эффективность антидепрессантов и значительно сокращает вероятность преждевременной кончины от целого ряда болезней, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Проведенное в Китае исследование, о котором подробно рассказал Journal of Internal Medicine, продемонстрировало, что потребление продуктов, богатых омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами является в большой мере оздоровительным для организма и даже снижает риск ранней смерти. Прежде чем сделать такой вывод, ученые проанализировали данные 420 тысяч человек, собиравшиеся на протяжении 16 лет.
«Мужчины, которые потребляли больше рыбы, в среднем на 10 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 37 процентов реже — от болезней печени. Что касается женщин, то среди часто употреблявших рыбу было на 38 процентов меньше случаев смерти от болезни Альцгеймера», — сообщили исследователи в публикации журнала.
Рыба, по словам ученых, это превосходный образец пищевых источников омега-3 жирных кислот. В марте этого года американские специалисты опубликовали результаты исследования, показавшего, что регулярное употребление рыбы улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, а также снижает риск развития рассеянного склероза. Сделанные ими вычисления показали, что благодаря рыбе вероятность возникновения склероза снижается на целых 45%.
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Помимо рыбы источниками омега-3 являются льняное масло, авокадо, различные орехи, шпинат, морские водоросли.
Ученые утверждают, что регулярное включение этих продуктов в свой рацион питания снижает уровень высокого холестерина в крови, повышает эффективность антидепрессантов и значительно сокращает вероятность преждевременной кончины от целого ряда болезней, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Проведенное в Китае исследование, о котором подробно рассказал Journal of Internal Medicine, продемонстрировало, что потребление продуктов, богатых омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами является в большой мере оздоровительным для организма и даже снижает риск ранней смерти. Прежде чем сделать такой вывод, ученые проанализировали данные 420 тысяч человек, собиравшиеся на протяжении 16 лет.
«Мужчины, которые потребляли больше рыбы, в среднем на 10 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 37 процентов реже — от болезней печени. Что касается женщин, то среди часто употреблявших рыбу было на 38 процентов меньше случаев смерти от болезни Альцгеймера», — сообщили исследователи в публикации журнала.
Рыба, по словам ученых, это превосходный образец пищевых источников омега-3 жирных кислот. В марте этого года американские специалисты опубликовали результаты исследования, показавшего, что регулярное употребление рыбы улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, а также снижает риск развития рассеянного склероза. Сделанные ими вычисления показали, что благодаря рыбе вероятность возникновения склероза снижается на целых 45%.
Читайте также: Медики назвали лучший овощ для долголетия
Помимо рыбы источниками омега-3 являются льняное масло, авокадо, различные орехи, шпинат, морские водоросли.
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