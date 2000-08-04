» » Ученые развеяли миф о безопасности кальянов
Раздел: Медицина  
0

Ученые развеяли миф о безопасности кальянов

Ученые развеяли миф о безопасности кальяновОдин сеанс курения кальяна увеличивал частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту.

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вред для здоровья от курения кальяна сопоставим с курением обычных сигарет. Их исследование опубликовано на сайте университета.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Ученые провели свое исследование на группе из 48 добровольцев, которым предложили покурить кальян на протяжении 30 минут. Специалисты также замеряли сердечный ритм, артериальное давление, уровень никотина в крови до и после курения кальяна.

В результате ученые выяснили, что один сеанс курения кальяна увеличивал частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту, а также повышал артериальное давление. Кроме того, курение кальяна заметно повысило показатель артериальной жесткости, который является ключевым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие показатели, по словам ученых, сопоставимы с теми, что наблюдаются у курильщиков обычных сигарет. Следовательно, распространенное мнение, что кальяны наносят гораздо меньший вред, чем сигареты, не оправдано.

Читайте также: Ученые развеяли миф о вреде пестицидов

Кроме того, как заявляют ученые, в табаке, используемом в кальянах, содержатся искусственные химические вещества, которые законодательно запрещено использовать при производстве обычных сигарет. Такие вещества могут нанести еще больший вред здоровью человека.

Ученые также надеются, что их исследование привлечет внимание общественности, а курение кальяна и производств
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кальян, миф

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
     247
     0

Похожие новости по теме

Врачи сравнили вред от курения кальяна и сигарет Врачи сравнили вред от курения кальяна и сигарет

Оказалось, что кальян более вреден, чем обычно предполагают.

Медики рассказали всю правду о кальяне Медики рассказали всю правду о кальяне

Стало известно, какой вред приносит кальян.

Медики рассказали о неизвестном ранее вреде кальяна Медики рассказали о неизвестном ранее вреде кальяна

Кальян не является безопасной альтернативой курению.

Учёные: Курение кальяна не менее опасно для здоровья, чем табакокурение Учёные: Курение кальяна не менее опасно для здоровья, чем табакокурение

Всё дело в том, что после курения кальяна у пациентов в крови и моче исследователи обнаружили повышенный уровень веществ-канцерогенов.

Приятнее, но гораздо опаснее: плюсы и минусы курения кальяна Приятнее, но гораздо опаснее: плюсы и минусы курения кальяна

Курение кальяна становится все более популярным в Украине. Но с восточной экзотикой не все так просто.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх