Ученые развеяли миф о безопасности кальянов

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Учёные: Курение кальяна не менее опасно для здоровья, чем табакокурение Всё дело в том, что после курения кальяна у пациентов в крови и моче исследователи обнаружили повышенный уровень веществ-канцерогенов.