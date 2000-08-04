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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, почему опасно спать рядом с домашними питомцами

Медики рассказали, почему опасно спать рядом с домашними питомцами Некоторые люди, засыпая, слышат тихий гул, раздающийся из электрических розеток, или от микроволновых печей.

У многих людей дома живет кошка или собака, или даже несколько пушистых любимцев. Не смотря на то, что им обычно покупают лежанки, часто животные спят не на своих местах, а в кровати вместе с хозяевами. То, что это неправильно и может быть вредным для здоровья, людям известно. Но в чем на самом деле кроется проблема? Только ли в инфекциях, которые способны переносить животные?

Об этом пишет Хроника.инфо.

Еще более полувека назад немецкий психиатр Ганс Бергер, изучая электрическую активность головного мозга человека выявил, что его слабые колебания происходят даже в состоянии сна. Американским исследователям Джеймсу Коэну, Грею Уолтеру и психологу Уоррену Мак-Каллоку еще в прошлом веке удалось не только определить ритм и частоту колебаний электрических волн головного мозга, но и разделить их на виды, относительно частот. Во время глубокого сна у человека выявлены дельта-волны, а пока он только закрыл глаза и засыпает, у него были зарегистрированы альфа-ритмы.

Они отличаются частотой колебаний. На приборе-электроэнцефалографе альфа-ритмы выглядят, как ряд длинных синусоидальных колебаний и с учетом подтверждения американских зоологов известно, что выявлены они только у людей. Даже у человекообразных обезьян их не бывает.

В момент самого начала сна, как считают американские исследователи, в участках головного мозга человека происходит своего рода «сканирование» и не только беспокоивших мысленных образов, но и любой другой электрической активности. Не случайно некоторые люди, засыпая, слышат тихий гул, раздающийся из электрических розеток, или от микроволновых печей.

На самом деле электрические колебания в этот момент воспринимают все. Немецкий врач-исследователь мозговых явлений Дитрих Эберт утверждает, что засыпая, люди «слышат» резонанс электромагнитной частоты Земли. Совсем недавно он еще совпадал с альфа-ритмом человеческого мозга. Но с началом XXI века резонанс нашей планеты увеличился и именно это, как считает ученый, является причиной большинства утренних краткосрочных головокружений практически у всех землян.

Исходя из этих открытий, шведский кинолог Андерс Халлгрен сделал вывод, что в момент излучения альфа-ритмов, человек воспринимает и электрические импульсы мозга животного, находящегося рядом. Они однозначно не совпадают по своей частоте и это тоже вносит дисбаланс в психосоматическую систему организма человека, также проявляясь утренними головокружениями.

Американские биофизики, европейские и отечественные ученые установили, что как только человек покидает фазу медленного засыпания, что зарегистрировано в виде альфа-ритмов головного мозга, он переходит в стадию глубокого сна. Именно в этот момент тело человека полностью отдыхает, в то время как его мозг излучает дельта-волны.

Нейрофизиологи из Висконсинского университета в городе Мэдисоне, США, изучая причины возникновения бессонницы, пришли к выводу, что у людей, страдающих от этой проблемы, электрическая активность головного мозга всю ночь находится в стадии излучения альфа-ритмов. То есть человек несколько часов подряд живет в состоянии полусна и не может полноценно отдохнуть именно из-за отсутствия переключения электрической активности своего головного мозга.

Задавшись вопросом, почему так происходит, ученые обратили внимание на исследование американского инженера-электрика и биолога Вики Уоррен. Она считает, что таких животных, как кошки, привлекают зоны искажения электромагнитных полей. У нее существует несколько вариантов доказательств своей теории. Именно поэтому кошки часто ложатся спать возле головы своего хозяина, а иногда полностью покрывая лоб или затылок человека своим телом.

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Впитывая в себя электрические импульсы головного мозга хозяина, животное на позволяет им рассеиваться и своим собственным биоритмом мешает переключению их волн на другую частоту. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения, нейрофизиологи из Висконсинского университета провели тестирование обратившихся к ним за помощью людей. 87% страдающих бессонницей мужчин и женщин, в возрасте от 35 до 65 лет, оказались владельцами кошек. Правда только половина из них призналась, что позволяют своим питомцам ночами спать в своей постели.
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 Теги: Медики, опасность, питомцы

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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