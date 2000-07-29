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Раздел: Медицина  
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Названы главные вещества для оздоровления мозга

Названы главные вещества для оздоровления мозгаГоловной мозг содержит большое количество насыщенных жиров.

Журнал «Ланцет» опубликовал данные, полученные европейскими учеными, о том, какие вещества стимулируют мозг функционировать продуктивнее. Источниками этих веществ являются продукты, богатые витаминами и минералами.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Так, для улучшения способности к концентрации мозгу необходимо железо. Чтобы получать его, нужно употреблять в пищу такие продукты, как гранаты, зеленые яблоки, гречка, черный хлеб, бобовые, яйца, творог, говяжья печень. Для стимулирования памяти врачи рекомендуют налегать на морковку, ананасы и авокадо.

Хорошая способность воспринимать новую информацию является одним из маркеров молодого мозга. Для поддержания этого качества полезно есть продукты, богатые витаминами группы В, которых много в морепродуктах и орехах, шпинате, моркови, кукуруза, фасоли, брокколи, говяжьей печени, селедке.

Мозгу необходима глюкоза, при ее недостатке мы все начинаем хуже соображать. Ученые советуют отдавать предпочтение полисахаридам из овощей и фруктов, а также изделий из муки грубого помола.

Другое важное для мозга вещество – холин: его достаточное количество защищает от хронической усталости и рассеянности, так как помогает поддерживать связь между разными участками мозга. Источники холина – яичные желтки, субродукты.

Нуждается мозг и в витамине С, улучшающем состояние кровеносных сосудов. Идеальные поставщики витамина - грейпфруты, смородина, апельсины, авокадо, капуста.

Также в список важных для мозга нутриентов вошли калий и кальций – минералы, обеспечивающие высокую скорость мыслительных процессов. Для их получения полезно употреблять сыр, помидоры, творог, курагу, чернослив.

Головной мозг содержит большое количество насыщенных жиров и холестерина, которые необходимы ему для адекватной работы. Для восполнения запасов жира в мозге в рацион питания нужно включить растительные масла, жирные виды рыб.

Еще один ценный минерал – цинк. Его потребление обеспечивает связь между нейронами гиппокампа, способствует оптимальному функционированию мозга и помогает предотвратить снижение когнитивных функций в пожилом возрасте. Источники цинка – морепродукты, говядина, нежирная молодая баранина, индейка, тыквенные семечки, ростки пшеницы.

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Магний принимает участие в большей части биохимических реакций человеческого тела. Влияние магния на головной мозг проявляется в том, что этот минерал усиливает синапсы, расположенные в гиппокампе - структуре мозга, которая помогает хранить долгосрочные воспоминания. Также благодаря магнию улучшается способность к обучению, снижаются психотические состояния. Искать магний нужно в отрубях, какао, семечках, миндале и арахисе, гречке.
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 Теги: Головной мозг, вещества

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Сегодня, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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