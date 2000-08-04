Новое лекарство для лечения рака признано эффективным и безопасным

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Исследование проводилось на женщинах, болеющих раком груди. Химан Б. Мусс и его коллеги из Штатов и Европы исследовали механизм воздействия химиотерапии (препарата антрациклина), назначаемой при лечении рака груди, передает "Ремедиум". Анализу подверглись медицинские карты и образцы крови 33 женщин, имевших рак груди

Исследователи изобрели новое лекарство, которое может совершить революцию в медицине, а точнее – в онкологической ее отрасли. Лекарство повышает шансы на выживание пациентов и позволяет не проходить, обязательный ранее при лечении рака, курс химиотерапии. Препарат называется «Гливек» или «Иматиниб». В ходе исследования,