Раздел: Медицина
Новое лекарство для лечения рака признано эффективным и безопасным
Лекарством оказались не тронутыми здоровые ткани.
Препарат, уничтожающий злокачественные опухоли и при этом не дающий побочных эффектов, разработан австралийскими учеными из Института Монаша в Мельбурне. Действие лекарства направлено на уменьшение активности определенных белков, стимулирующих размножение опухолевых клеток.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Испытание нового лекарства на мышах показало: под воздействием его главного вещества в организме животных «выключались» гены, контролирующие активность белков KAT6A и KAT6B. Следствием деактивации данных белков стало нарушение клеточного цикла раковых клеток, что «заморозило» процесс их деления. При этом лекарством оказались не тронутыми здоровые ткани, как это происходит при химиотерапии.
«Препарат наиболее эффективен для предотвращения новообразований после первичного прохождения курса химиотерапии», - отметил в связи с этим руководитель исследовательской группы Тим Томас.
По словам ученого, страдавшие лимфомой и получавшие новое лекарство животные жили дольше. Однако, пока невозможно уверенно сказать, насколько эффективным окажется новое средство для людей - это будет изучаться в новых исследованиях.
Читайте также: Минздрав зарегистрировал новое лекарство от рака
Ранее МедикФорум писал о том, что на фоне приема некоторых лекарств может оказаться смертельно опасным употребление грейпфрута.
Препарат, уничтожающий злокачественные опухоли и при этом не дающий побочных эффектов, разработан австралийскими учеными из Института Монаша в Мельбурне. Действие лекарства направлено на уменьшение активности определенных белков, стимулирующих размножение опухолевых клеток.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Испытание нового лекарства на мышах показало: под воздействием его главного вещества в организме животных «выключались» гены, контролирующие активность белков KAT6A и KAT6B. Следствием деактивации данных белков стало нарушение клеточного цикла раковых клеток, что «заморозило» процесс их деления. При этом лекарством оказались не тронутыми здоровые ткани, как это происходит при химиотерапии.
«Препарат наиболее эффективен для предотвращения новообразований после первичного прохождения курса химиотерапии», - отметил в связи с этим руководитель исследовательской группы Тим Томас.
По словам ученого, страдавшие лимфомой и получавшие новое лекарство животные жили дольше. Однако, пока невозможно уверенно сказать, насколько эффективным окажется новое средство для людей - это будет изучаться в новых исследованиях.
Читайте также: Минздрав зарегистрировал новое лекарство от рака
Ранее МедикФорум писал о том, что на фоне приема некоторых лекарств может оказаться смертельно опасным употребление грейпфрута.
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