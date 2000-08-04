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Раздел: Медицина  
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Медики опровергли распространенные заблуждения о воде

Медики опровергли распространенные заблуждения о воде Многие из популярных советов – просто мифы.

В частности, не нужно стремиться выпивать пресловутые два-два с половиной литра воды, хотя именно эта норма упорно насаждается тем, кто хочет правильно питаться или худеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Ученые поясняют: указанный объем жидкости учитывает и ту влагу, которая содержится в продуктах и употребляемых за день блюдах, поэтому с их учетом воды нужно пить 1-1,5 литра. Если нет обильного потоотделения, этого вполне достаточно.

Также научные специалисты со скепсисом воспринимают заверение о том, что лучше всего для питья подходит только чистая вода. По их словам, у данной теории нет никакого научного обоснования. Пить не только воду, но и, например, чай, а также овощные соки – это тоже очень полезно.

Не подтвердилась и правомерность запрета на питье во время еды. Эксперты поясняют: питье воды во время еды не рекомендуется людям, которые страдают от воспалительных заболеваний желудка, тогда как при отсутствии данных проблем вода лишь помогает пищеварению (главное – не пить сразу много и не пить холодную воду).

Теперь о стакане воды, который нужно выпивать сразу после пробуждения по утрам. Обычно при этом рекомендуется стакан воды с долькой лимона. Но медики напоминают: огромное количество современных людей страдает от болезней ЖКТ, при которых употребление подкисленной жидкости натощак может лишь усугубить нездоровье.

Также ошибочно думать, что жажда является признаком обезвоживания. По словам научных специалистов, жажда наступает при потере организмом 0,5% жидкости. Такая потеря не может вызывать дефицит влаги, ведь тело человека на 75% состоит из воды.

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Еще один миф – мнение о том, что воду в принципе нужно пить как можно больше, потому что так полезнее. Опасное суждение! Избыток воды может привести к разбуханию клеток, и если этот процесс затрагивает головной мозг, ничего хорошего для здоровья ждать уже нельзя.
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 Теги: вода, мифы

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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