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Раздел: Медицина  
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Названы полезные и бодрящие альтернативы кофе

Названы полезные и бодрящие альтернативы кофе Эти напитки имеют свойства энергетика.

Кроме своих полезных свойств, кофе имеет и негативные последствия для организма, если слишком часто им увлекаться. Возможно, стоит перейти на более щадящие напитки, которые помогут взбодриться и зарядят вас энергией на целый день, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.

Вода с медом и лимоном

Такой напиток не только надолго придаст вам бодрости и сил, но и укрепит иммунитет, а также ускорит обмен веществ, способствуя похудению. Для улучшения пищеварения вода обязательно должна быть теплой, холодная может спровоцировать боль в желудке.

Зеленый чай с жасмином

Хорошей альтернативой кофе является зеленый чай с жасмином. Он также обладает тонизирующим эффектом, но кроме этого, содержит антиоксиданты, которые повышают иммунитет, обладают противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.

Гранатовый сок

Этот сок содержит огромный комплекс витаминов и различных микроэлементов: калий, магний, железо, фосфор, кальций, натрий, дубильные вещества. Напиток улучшает память, работоспособность, обеспечивает прилив сил и бодрости, укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Имбирный чай

Если кофе придает бодрости на короткий период времени, а затем вы вновь чувствуете упадок сил и сонливость и вынуждены выпивать вторую чашку ароматного напитка, имбирный чай обладает более длительным тонизирующим эффектом. Чай из имбиря улучшает кровообращение, повышает работоспособность, укрепляет иммунную систему и улучшает метаболизм.

Какао

Выпивая с утра какао, вы зарядитесь энергией и хорошим настроением на весь день. Можно добавить также специи: корицу, кардамон, гвоздику, мускатный орех. Кроме того, напиток надолго дает чувство насыщения и вы не будете голодны до обеда.

Цикорий

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Этот вкусный напиток придает бодрости и сил, и в то же время действует на нервную систему успокаивающе, не вызывая тахикардии, чего не скажешь о кофе. Такой эффект достигается благодаря витаминам группы В, которые содержит цикорий.
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 Теги: кофе, альтернативы, напитки

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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