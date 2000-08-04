Названы симптомы, помогающие распознать недостаток калия

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Калий играет огромную роль в поддержании электролитного баланса в организме и регулировании работы сердца.

При снижении уровня калия работа мышц нарушается, что ведет к слабости, спазмам и судорогам.

Недостаток калия в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Этот минерал важен для силы мышц, незаменим для клеточного метаболизма и нормального функционирования нервной и сердечнососудистой систем.