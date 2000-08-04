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Раздел: Медицина  
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Названы симптомы, помогающие распознать недостаток калия

Названы симптомы, помогающие распознать недостаток калия На эти признаки стоит обратить внимание.

При снижении уровня калия работа мышц нарушается, что ведет к слабости, спазмам и судорогам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Калий играет огромную роль в поддержании электролитного баланса в организме и регулировании работы сердца. Именно поэтому нехватка калия увеличивает риск развития разных осложнений, включая и проблемы с пищеварением.

Мышечные спазмы. При снижении уровня калия работа мышц нарушается, что ведет к слабости, спазмам и судорогам. Если вы оставите это без внимания, то в дальнейшем может произойти утечка клеточного содержания, что приведет к повреждению мышц. А значит, увеличится их спастичность и уровень боли.

Аритмия. Работа сердечной мышцы контролируется специальной проводящей системой. Нехватка калия нарушает сокращения сердца, что приводит к возникновению аритмии.

Проблемы с пищеварением. Немногие люди знают о том, что запор и избыточное вздутие могут быть признаками дефицита калия. Нехватка этого минерала вызывает нарушение работы кишечных мышц, что влияет на проблемы с желудком.

Обмороки и головокружения. Они происходят из-за того, что водный и электролитный баланс нарушены в случае дефицита калия. Все это приводит к избыточному выделению мочи из организма и снижению артериального давления. А подобные нарушения часто сопровождаются обмороками и головокружениями.

Частые мочеиспускания. Поскольку почки не поддерживают достаточный уровень водного и электролитного баланса из-за нехватки калия, это приводит к избыточной потере воды. В результате человек начинает значительно чаще посещать туалет, и его мучает жажда – распространенные симптомы гипокалиемии.

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Потеря волос. Дефицит калия вызывает избыточное скопление натрия вокруг волосяных фолликул, что препятствует абсорбции других полезных питательных веществ, необходимых для роста волос. Следовательно, увеличение приема калия может помочь вам в борьбе с выпадением волос.
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 Теги: калий, дефицит

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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