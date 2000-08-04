Раздел: Медицина
От этих продуктов лучше отказаться во время путешествия
Такая еда может вызвать проблемы с пищеварением.
Любое путешествие может стать большим стрессом для нашего организма. Никогда заранее нельзя предугадать, как наша пищеварительная система отреагирует на незнакомые блюда. Советуем, в любом случае, избегать в поездке употребления в пищу следующих продуктов и напитков. Иначе может произойти катастрофа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Вода из-под крана
Во многих странах водопроводная вода не соответствует санитарным нормам. Она может содержать вредоносные бактерии, фекалии, яйца гельминтов. Один глоток – и последствия для организма могут быть ужасающими. Также аккуратнее выбирайте коктейли со льдом и сладкие газированные напитки. Для их приготовления могут использовать воду из-под крана. Чтобы обезопасить свой отпуск, всегда покупайте воду в бутылках в супермаркете.
Молочные продукты
Не следует подвергать себя риску и пить сырое молоко, купленное на стихийных рынках или ферме. Оно может быть заражено сальмонеллой, листерией или другими опасными бактериями. Не вызывают доверия также сыры, йогурты, сметана, приготовленные из непастеризованного молока.
Моллюски
Мидии, ракушки, гребешки вполне безопасны для здоровья, если прошли достаточную термическую обработку. В зоне риска – сырые моллюски. Так, зараженная устрица может вызывать такое инфекционное заболевание как вибриоз.
Мясо экзотических животных
К заведомо опасным блюдам относится мясо крыс, обезьян, летучих мышей. В некоторых странах мясо этих животных считается ценнейшим деликатесом. Но не забывайте, что эти существа являются переносчиками многих опасных заболеваний, в том числе тифа, трихинеллеза и чумы.
Рифовая рыба
Отдельную опасность для человека представляют рифовые хищные рыбы, вроде барракуды, морского окуня и мурены. В тканях этих рыб может содержаться приличная порция яда —сигуатоксина, который нельзя устранить даже термической обработкой. Наибольшая вероятность отравиться токсичной рыбой в странах Карибского бассейна.
Сырые яйца
Многие обожают яйца всмятку или яйца пашот. А что уж говорить о нежнейшем голландском соусе из желтков? Но позаботьтесь заранее о качестве употребляемого продукта. Сырые яйца потенциально очень опасны для человека, так как могут быть заражены бактериями сальмонеллы.
Сладости с кремом
Десерты на основе жирного сливочного крема быстро портятся. Из-за неправильного хранения в них начинают активно размножаться бактерии, приводящие к серьезным отравлениям. Если не хотите омрачить свой отпуск, покупайте сладости, хранящиеся в холодильнике, а не на открытом воздухе.
Свежие овощи и фрукты
Если вы не уверены, насколько тщательно были вымыты качественной водой купленные вами овощи или фрукты, откажитесь от трапезы. По этой же причине следует с осторожностью относиться и к свежевыжатым сокам. Лучший вариант заказывать овощи, подвергшиеся термической обработке, например, на гриле.
Алкоголь
В путешествии лучше отказаться от алкогольных коктейлей. Это в первую очередь касается алкоголя на разлив. Никто не может гарантировать качество такого товара. Первое место среди всех видов отравлений занимает именно интоксикация от некачественного алкоголя.
Читайте также: Названы полезные и бодрящие альтернативы кофе
Но не следует быть параноиком. В экономически развитых странах разливное пиво из местных пивоварен вряд ли причинит вам вред.
Любое путешествие может стать большим стрессом для нашего организма. Никогда заранее нельзя предугадать, как наша пищеварительная система отреагирует на незнакомые блюда. Советуем, в любом случае, избегать в поездке употребления в пищу следующих продуктов и напитков. Иначе может произойти катастрофа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Вода из-под крана
Во многих странах водопроводная вода не соответствует санитарным нормам. Она может содержать вредоносные бактерии, фекалии, яйца гельминтов. Один глоток – и последствия для организма могут быть ужасающими. Также аккуратнее выбирайте коктейли со льдом и сладкие газированные напитки. Для их приготовления могут использовать воду из-под крана. Чтобы обезопасить свой отпуск, всегда покупайте воду в бутылках в супермаркете.
Молочные продукты
Не следует подвергать себя риску и пить сырое молоко, купленное на стихийных рынках или ферме. Оно может быть заражено сальмонеллой, листерией или другими опасными бактериями. Не вызывают доверия также сыры, йогурты, сметана, приготовленные из непастеризованного молока.
Моллюски
Мидии, ракушки, гребешки вполне безопасны для здоровья, если прошли достаточную термическую обработку. В зоне риска – сырые моллюски. Так, зараженная устрица может вызывать такое инфекционное заболевание как вибриоз.
Мясо экзотических животных
К заведомо опасным блюдам относится мясо крыс, обезьян, летучих мышей. В некоторых странах мясо этих животных считается ценнейшим деликатесом. Но не забывайте, что эти существа являются переносчиками многих опасных заболеваний, в том числе тифа, трихинеллеза и чумы.
Рифовая рыба
Отдельную опасность для человека представляют рифовые хищные рыбы, вроде барракуды, морского окуня и мурены. В тканях этих рыб может содержаться приличная порция яда —сигуатоксина, который нельзя устранить даже термической обработкой. Наибольшая вероятность отравиться токсичной рыбой в странах Карибского бассейна.
Сырые яйца
Многие обожают яйца всмятку или яйца пашот. А что уж говорить о нежнейшем голландском соусе из желтков? Но позаботьтесь заранее о качестве употребляемого продукта. Сырые яйца потенциально очень опасны для человека, так как могут быть заражены бактериями сальмонеллы.
Сладости с кремом
Десерты на основе жирного сливочного крема быстро портятся. Из-за неправильного хранения в них начинают активно размножаться бактерии, приводящие к серьезным отравлениям. Если не хотите омрачить свой отпуск, покупайте сладости, хранящиеся в холодильнике, а не на открытом воздухе.
Свежие овощи и фрукты
Если вы не уверены, насколько тщательно были вымыты качественной водой купленные вами овощи или фрукты, откажитесь от трапезы. По этой же причине следует с осторожностью относиться и к свежевыжатым сокам. Лучший вариант заказывать овощи, подвергшиеся термической обработке, например, на гриле.
Алкоголь
В путешествии лучше отказаться от алкогольных коктейлей. Это в первую очередь касается алкоголя на разлив. Никто не может гарантировать качество такого товара. Первое место среди всех видов отравлений занимает именно интоксикация от некачественного алкоголя.
Читайте также: Названы полезные и бодрящие альтернативы кофе
Но не следует быть параноиком. В экономически развитых странах разливное пиво из местных пивоварен вряд ли причинит вам вред.
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