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Медики назвали полезный напиток для улучшения зрения

Медики назвали полезный напиток для улучшения зренияАнанасовый сок лечит кожу и улучшает зрение.

Ананасовый сок содержит витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты участвуют в борьбе с повреждениями кожи, вызванными солнечным облучением и загрязнением, уменьшают выраженность морщин и улучшают общее состояние кожи, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.

Витамин С также участвует в формировании коллагена — основного белка организма, что придает коже прочность и эластичность.

Исследование с участием 1000 пар близнецов из Великобритании показало, что употребление продуктов, богатых витамином С, связано со снижением риска развития катаракты в 3 раза. Известно, что внутриглазная жидкость содержит витамин С.

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Поэтому продукты с высоким содержанием этого вещества (например ананасовый сок) могут предотвращать нарушения, приводящие к развитию катаракты.
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 Теги: ананасовый сок, улучшение зрения

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Сегодня, 10:26 » Автор: Ирина Шевченко
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