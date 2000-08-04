Раздел: Медицина
Медики назвали полезный напиток для улучшения зрения
Ананасовый сок лечит кожу и улучшает зрение.
Ананасовый сок содержит витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты участвуют в борьбе с повреждениями кожи, вызванными солнечным облучением и загрязнением, уменьшают выраженность морщин и улучшают общее состояние кожи, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.
Витамин С также участвует в формировании коллагена — основного белка организма, что придает коже прочность и эластичность.
Исследование с участием 1000 пар близнецов из Великобритании показало, что употребление продуктов, богатых витамином С, связано со снижением риска развития катаракты в 3 раза. Известно, что внутриглазная жидкость содержит витамин С.
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Поэтому продукты с высоким содержанием этого вещества (например ананасовый сок) могут предотвращать нарушения, приводящие к развитию катаракты.
Ананасовый сок содержит витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты участвуют в борьбе с повреждениями кожи, вызванными солнечным облучением и загрязнением, уменьшают выраженность морщин и улучшают общее состояние кожи, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.
Витамин С также участвует в формировании коллагена — основного белка организма, что придает коже прочность и эластичность.
Исследование с участием 1000 пар близнецов из Великобритании показало, что употребление продуктов, богатых витамином С, связано со снижением риска развития катаракты в 3 раза. Известно, что внутриглазная жидкость содержит витамин С.
Читайте также: Назван самый полезный напиток для здоровья сердца
Поэтому продукты с высоким содержанием этого вещества (например ананасовый сок) могут предотвращать нарушения, приводящие к развитию катаракты.
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