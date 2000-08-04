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Раздел: Медицина  
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Диетологи подсказали, как похудеть без диет

Диетологи подсказали, как похудеть без диетЭксперты назвали продукты, которые сжигают жир во сне.

Диетологи заявили, что даже поздно вечером можно есть без вреда для талии.

Эксперты провели новое исследование и назвали продукты, которые можно есть перед сном даже тем, кто активно худеет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.

По мнению специалистов, сон на пустой желудок вреден потому что, проснувшись утром голодной, человек рискует съесть больше, чем нужно. Идеальным вариантом эксперты считают легкий перекус на ночь с правильно подобранных продуктов, содержащих белки и сложные углеводы. Так, например, мисо-суп или любая паста из соевых бобов практически на 100% состоят из белка. Такой продукт медленно усваивается и надолго избавляет от голода. Кроме того, это низкокалорийный продукт, поэтому ни одна лишняя жировая клетка за ночь не появится.

Еще больше снизить калорийность такого ужина могут тофу, креветки или редька. В этом случае, энергетические затраты организма на переваривание ужина превысят ее ценность и человек будет худеть во сне. Куриные яйца с листьями салата или другими овощами также сжигают ночью жиры.

А если есть желание, их можно приправить нежирным йогуртом, который ускорит обмен веществ в организме. Стоит также включить в свой вечерний рацион кефир, сыр, огурцы, кабачки и капусту.

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Специалисты отмечают, что употребление этих продуктов допустимо в любое время, важно не переедать и использовать только натуральные добавки.
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 Теги: похудение, продукты

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Сегодня, 11:43 » Автор: Ирина Шевченко
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