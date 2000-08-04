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Раздел: Медицина  
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В Украине запретили популярное обезболивающее

В Украине запретили популярное обезболивающееОбезболивающее запретили из-за летального случая.

В Украине временно запретили анестетик "Артифрин Здоровье Форте" раствор для инъекций по 1,7 мл в капсулах № 10 и № 50 в блистерах серии 0010218 из-за летального случая.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

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Все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до нового распоряжения.
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 Теги: обезболивающее, запрет

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Сегодня, 13:19 » Автор: Ирина Шевченко
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