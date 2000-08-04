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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, какая ягода полезна для беременных

Медики рассказали, какая ягода полезна для беременныхВрачи сами часто рекомендуют ее есть беременным.

Клюква особенно полезна для будущих мам, ведь она содержит много различных важных микроэлементов и витаминов.

В частности, в клюкве витамина C больше, чем в некоторых цитрусовых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мaximum.

Также ягода содержит витамины группы B и такие вещества как бетаин, биофлавоноиды и другие макро- и микроэлементы.

Врачи сами часто рекомендуют ее есть беременным, ведь клюква содержит довольно много флавоноидов, которые помогают существенно улучшить эластичность сосудов, а это положительно влияет на усвоение витаминов организмом.

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Кроме того, клюкву употребляют в профилактиках заболеваний полости рта, в частности, кариеса и пародонтоза. Ягода существенно уменьшает количество вредных микроорганизмов в полости рта, которые вызывают кариес.



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 Теги: Медики, беременность, ягоды

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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