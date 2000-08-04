Раздел: Медицина
Медики рассказали, какая ягода полезна для беременных
Врачи сами часто рекомендуют ее есть беременным.
Клюква особенно полезна для будущих мам, ведь она содержит много различных важных микроэлементов и витаминов.
В частности, в клюкве витамина C больше, чем в некоторых цитрусовых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мaximum.
Также ягода содержит витамины группы B и такие вещества как бетаин, биофлавоноиды и другие макро- и микроэлементы.
Врачи сами часто рекомендуют ее есть беременным, ведь клюква содержит довольно много флавоноидов, которые помогают существенно улучшить эластичность сосудов, а это положительно влияет на усвоение витаминов организмом.
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Кроме того, клюкву употребляют в профилактиках заболеваний полости рта, в частности, кариеса и пародонтоза. Ягода существенно уменьшает количество вредных микроорганизмов в полости рта, которые вызывают кариес.
Клюква особенно полезна для будущих мам, ведь она содержит много различных важных микроэлементов и витаминов.
В частности, в клюкве витамина C больше, чем в некоторых цитрусовых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мaximum.
Также ягода содержит витамины группы B и такие вещества как бетаин, биофлавоноиды и другие макро- и микроэлементы.
Врачи сами часто рекомендуют ее есть беременным, ведь клюква содержит довольно много флавоноидов, которые помогают существенно улучшить эластичность сосудов, а это положительно влияет на усвоение витаминов организмом.
Читайте также: Медики напомнили, какая зелень полезна для здоровья
Кроме того, клюкву употребляют в профилактиках заболеваний полости рта, в частности, кариеса и пародонтоза. Ягода существенно уменьшает количество вредных микроорганизмов в полости рта, которые вызывают кариес.
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