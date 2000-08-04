Раздел: Медицина
Ученые доказали вред микроволнового излучения
По данным исследования, приготовленные в микроволновке продукты менее полезны.
Исследование аспектов влияния микроволновых печей на продукты питания и живые организмы под авторством ученых Томского государственного университета подтвердило: разговоры о возможном вреде микроволновок не лишены основания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Специалисты, в частности, установили: микроволновое излучение тормозит развитие мух-дрозофил.
В ходе эксперимента велось наблюдение за развитием обычных диких, а также мутантных дрозофил, для которых была приготовлена дрожжевая среда, прошедшая обработку на электроплите и в микроволновой печи. Ученые поместили туда куколок и в течение 10 дней считали потомство.
Итоги экспериментов оказались таковы: гораздо лучше развивались и вылуплялись дрозофилы, выращенные в питательной среде, приготовленной на электроплитке. По словам ученых, эти насекомые на 24 часа опережали по скорости развития тех, кто существовал в условиях питания, обработанного в СВЧ-печи.
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Таким образом, влияние электромагнитных волн косвенно можно считать негативным. Доцент кафедры цитологии и генетики БИ ТГУ Юрий Новиков отметил, что единого мнения о влиянии СВЧ-излучения пока нет, а научную ценность по данной проблеме представляют собой лишь немногие исследования.
Исследование аспектов влияния микроволновых печей на продукты питания и живые организмы под авторством ученых Томского государственного университета подтвердило: разговоры о возможном вреде микроволновок не лишены основания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Специалисты, в частности, установили: микроволновое излучение тормозит развитие мух-дрозофил.
В ходе эксперимента велось наблюдение за развитием обычных диких, а также мутантных дрозофил, для которых была приготовлена дрожжевая среда, прошедшая обработку на электроплите и в микроволновой печи. Ученые поместили туда куколок и в течение 10 дней считали потомство.
Итоги экспериментов оказались таковы: гораздо лучше развивались и вылуплялись дрозофилы, выращенные в питательной среде, приготовленной на электроплитке. По словам ученых, эти насекомые на 24 часа опережали по скорости развития тех, кто существовал в условиях питания, обработанного в СВЧ-печи.
Читайте также: Названы симптомы, помогающие распознать недостаток калия
Таким образом, влияние электромагнитных волн косвенно можно считать негативным. Доцент кафедры цитологии и генетики БИ ТГУ Юрий Новиков отметил, что единого мнения о влиянии СВЧ-излучения пока нет, а научную ценность по данной проблеме представляют собой лишь немногие исследования.
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