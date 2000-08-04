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Раздел: Медицина  
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Ученые доказали вред микроволнового излучения

Ученые доказали вред микроволнового излучения По данным исследования, приготовленные в микроволновке продукты менее полезны.

Исследование аспектов влияния микроволновых печей на продукты питания и живые организмы под авторством ученых Томского государственного университета подтвердило: разговоры о возможном вреде микроволновок не лишены основания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Специалисты, в частности, установили: микроволновое излучение тормозит развитие мух-дрозофил.

В ходе эксперимента велось наблюдение за развитием обычных диких, а также мутантных дрозофил, для которых была приготовлена дрожжевая среда, прошедшая обработку на электроплите и в микроволновой печи. Ученые поместили туда куколок и в течение 10 дней считали потомство.

Итоги экспериментов оказались таковы: гораздо лучше развивались и вылуплялись дрозофилы, выращенные в питательной среде, приготовленной на электроплитке. По словам ученых, эти насекомые на 24 часа опережали по скорости развития тех, кто существовал в условиях питания, обработанного в СВЧ-печи.

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Таким образом, влияние электромагнитных волн косвенно можно считать негативным. Доцент кафедры цитологии и генетики БИ ТГУ Юрий Новиков отметил, что единого мнения о влиянии СВЧ-излучения пока нет, а научную ценность по данной проблеме представляют собой лишь немногие исследования.
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 Теги: микроволновка, излучение

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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