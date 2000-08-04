Ученые доказали вред микроволнового излучения

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Названы основные ошибки при использовании микроволновки Микроволновые печи установлены почти в каждом доме, и многим людям кажется, что они хорошо знают, как управляться с этим устройством.