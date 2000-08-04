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Врачи перечислили целебные свойства лимона

Врачи перечислили целебные свойства лимона Названы девять главных полезных качеств.

Едва проникнув в Европу, лимоны сразу же стали чрезвычайно популярны, а прежде не знакомые с таким плодом европейцы окрестили его «индийским яблоком» — по имени далекой родины лимона и по совместительству его главной страны-производителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Желтый цитрус стал популярен во всем мире, а зона его применение охватывает, кажется, все сферы человеческой жизни: это и кулинария, и парфюмерия, и декоративное искусство, и медицина. В лимоне содержится 64% от суточной нормы главного витамина здоровья — витамина С, и именно на этот фрукт мы должны налегать на пороге весеннего авитаминоза.

Эксперты рассказали о 9 целебных свойств лимона, которые непременно убедят вас обратить особое внимание на этот солнечный фрукт.

Уход за кожей

Лимонный сок, являясь природным антисептиком, поможет вам разобраться с проблемами кожи. Его применяют для облегчения боли при солнечных ожогах и укусах насекомых, а особо эффективно сок лимона борется с акне, черными точками и экземой.

Лимон тонизирует кожу и помогает предотвратить ее преждевременное старение. Возьмите в привычку каждое утро выпивать стакан воды с лимонным соком, и через некоторое время увидите, как ваша кожа станет более гладкой, подтянутой и приобретет здоровый блеск. Для закрепления результата пользуйтесь специальным косметическим мылом, содержащим лимонный сок.

Белизна зубов

Часто лимоны применяют для отбеливания и укрепления зубов. Кроме того, лимонный сок помогает смягчить зубную боль, а втирание сока в десны поможет остановить их кровотечение и избавит полость рта от неприятного запаха.

Используйте лимонный сок в регулярной чистке зубов: добавляйте его в зубную пасту или полощите рот водой с лимоном. Попробуйте натереть внешнюю сторону зубов ломтиком лимона — так вы избавитесь от налета.

Если вы жалуетесь на хрупкую эмаль или чувствительные зубы, помните, что лимоны опасны высоким содержанием кислоты, и это далеко не единственный способ отбелить зубы в домашних условиях.

Средство от простуды

Для профилактики каверзных простудных и других сезонных инфекционных заболеваний лимоны просто незаменимы. Добавляйте ломтики цитруса в чай, пейте сок лимона, а в случае тяжелых заболеваний горла — например, ангине — полощите горло несколько раз в день раствором лимонного сока с морской солью.

При простуде или гриппе лимонный сок поможет снизить температуру за счет увеличения потоотделения.

Здоровые и блестящие волосы

Лимоны зарекомендовали себя как эффективное средство по уходу за волосами. Нанося лимонный сок на кожу головы, вы избавитесь от перхоти и предотвратите нежелательное выпадение волос. А все потому, что в этом цитрусе содержится масса витаминов и эфирных масел, питающих корни волос и укрепляющих их структуру.

Лимонные маски подойдут для всех типов волос и сделают их блестящими, а лимонное масло поможет в борьбе с ломкостью волос.

Борьба с мозолями

От затвердевших сухих мозолей прекрасно поможет смесь растертого аспирина с лимонным соком: нанесите ее прямо на мозоль, заклейте пластырем или оберните бинтом, и оставьте на ночь.

Если к распаренной ороговевшей коже приложить кусочек лимона и замотать бинтом или надеть плотный носок, за ночь мозоль размягчится и ее легко можно будет удалить пемзой.

Лечение болезней дыхательных путей

При кашле, бронхите, ангине, ларингите и даже бронхиальной астме лимон используется еще с давних времен как эффективное лекарственное средство. А будучи еще и богатейшим ресурсом витамина С, лимон помогает облегчить или даже предотвратить гораздо более тяжелые заболевания.

При кашле отлично поможет горячая вода с лимоном и медом, при ангине — полоскание горла лимонной водой, а лимонный сок поможет сократить количество приступов при астме, успокаивая дыхательные пути и борясь с раздражителями.

Идеальная фигура

Все, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой лишнего веса, прекрасно знают, как действенен лимон в битве за похудение. Кроме того, что он помогает расщеплять жиры и ускоряет метаболизм, он еще и притупляет чувство голода.

Рецепт лимонной диеты прост: достаточно выпивать каждое утро натощак воду с большим количеством свежевыжатого лимонного сока (например, 1 лимон на 1 стакан воды), и при этом правильно питаться. Не забывайте также выпивать по стакану воды с лимоном перед каждым приемом пищи: так вы съедите меньше и поможете организму, заранее запустив обмен веществ.

Выведение токсинов из организма

Лимон — мочегонное средство. Вместе с лишней жидкостью он выводит из организма токсины. Лимонный сок поможет очистить организм и печень от шлаков и всевозможных вредных веществ.

Хороший цвет лица, прекрасное самочувствие и здоровье всех внутренних органов: вот лишь малая часть того, что вы получите, ежедневно употребляя воду с лимонным соком.

Изюминка всех рецептов

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Кажется, в погоне за здоровым телом мы совсем забыли о самом главном и неповторимом свойстве лимона — его уникальном вкусе, который позволяет украсить этим фруктом практически все существующие блюда.
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 Теги: лимоны, польза

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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