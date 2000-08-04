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Раздел: Медицина  
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Ученые открыли вещество, предотвращающее седину и облысение

Ученые открыли вещество, предотвращающее седину и облысение На данный момент препарат протестирован только на мышах.

Синтетическое соединение D-PDMP способно остановить потерю волос, их обесцвечивание и воспаление кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Экспериментальный препарат останавливает синтез жиров гликосфинголипидов (GSL), которые участвуют в активации воспалительных процессов. К такому выводу пришли ученые Университета Джонса Хопкинса (США).

Известно, что у мышей, которые употребляют корм с высоким содержанием жиров и холестерина, рано проявляются признаки старения кожи. В этом механизме участвуют GSL, которые находятся в кератиноцитах — клетках наружного слоя кожи.

Чтобы выяснить, как изменения в содержании гликосфинголипидов влияют на состояние кожи, и может ли D-PDMP (D-трео-1-фенил-2-деканоиламино-3-морфолино-1-пропанол) обратить нарушения, ученые создали генетически модифицированных мышей в качестве животной модели атеросклероза.

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Хотя испытание препарата было проведено лишь на мышах, ученые считают, что аналогичные результаты наблюдались бы и у человека. Специалисты намереваются проверить эту гипотезу в будущих исследованиях.
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 Теги: седина, облысение, волосы

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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