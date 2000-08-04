Названы фрукты, от которых можно потолстеть

Похожие новости по теме

Фрукты – еще одно достоинство лета. Но не все мы знаем о настоящей их пользе. И так, вот Вам подборка всего, что Вам необходимо знать о фруктах. В абрикосах, например, содержится половина витамина А, которая требуется в день. И почти 10% нормы клетчатки, что очень даже много (50 ккал).