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Медики подсказали простой способ очищения организма

Медики подсказали простой способ очищения организмаНазваны полезные свойства гречневой крупы.

Вкус гречневой каши знаком каждому из нас с детства. И это вполне закономерно, учитывая пользу этой питательной зерновой культуры, в состав которой входят белки, углеводы, витамины, минералы и антиоксиданты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Сразу хотелось бы отметить, что наиболее полезна ядрица (цельнозерновой продукт коричневого либо желтовато-коричневого цвета), поскольку именно в ней содержится большее количество полезных веществ (по сравнению с проделом – мелко либо крупно колотыми зернами).

Не менее полезна и зеленая гречка, представляющая собой необработанный сырой продукт. НО! Такая крупа, в отличие от ядрицы, не проходит термической обработки, поэтому подвержена появлению и размножению в ней различных патогенных микроорганизмов.

Итак, что же произойдет с телом при ежедневном употреблении гречневой каши? Чем полезна гречка, и какой вред организму она может нанести? На эти и многие другие не менее важные вопросы дадим ответы далее.

Можно ли похудеть на гречке?

Диетологи испытывают особую любовь к гречке, поскольку этот продукт является отличным помощником для тех, кто решил мягко и без вреда для организма расстаться с лишними килограммами.

А все благодаря «долгим углеводам», содержащимся в гречке. Именно они даже в небольшом количестве обеспечивают на длительный период времени ощущение насыщения. В итоге количество перекусов сокращается, порция употребляемой пищи становится меньше, а талия – стройнее.

Кроме того, гречка обладает мочегонным эффектом, выводит шлаки и токсины, а также уменьшает нагрузку на печень. Очищаясь и оздоравливаясь, организм не только намного быстрее теряет лишний вес, но и менее интенсивно набирает его впоследствии (а ни для кого не секрет, что поддерживать вес в норме намного сложнее, чем худеть).

Растительный белок, входящий в состав гречки, способен восполнить недостаток белка животного происхождения, что особенно важно для вегетарианцев. Ведь отсутствие либо дефицит этого самого белка приводит к мышечной слабости, снижению работоспособности и выносливости.

Гречневая крупа благодаря клетчатке и крахмалу нормализует функции желудочно-кишечного тракта, избавляя от запоров и метеоризма, что также способствует похудению.

Если вы решили «посидеть» на 14-дневной гречневой монодиете, то в результате можете «сбросить» до 14 кг.

Но! Хотелось бы напомнить, что всевозможные монодиеты, как и различного рода голодания, являются огромным стрессом для организма. В итоге вы потеряете 10 кг на таких диетах, а наберете впоследствии 20 кг. Поэтому лучше нормализовать питание и включить в рацион гречку как один из неотъемлемых продуктов, но в разумных количествах. Гречку можно употреблять ежедневно в количестве 150 – 200 г.

Гречневое зерно полезно не только для худеющих, а и для всех тех, кто хочет жить здоровой жизнью, наполненной энергией.

Особенно важен этот продукт для людей, страдающих диабетом. Именно гречневая крупа, имеющая низкий гликемический индекс, помогает в течение короткого промежутка времени снизить содержание сахара в крови.

Кроме того, пищевые волокна гречневой крупы перевариваются долго, что не только уменьшает объем всасываемых углеводов, а и притупляет чувство голода. Все это помогает удерживать диабетикам вес в норме.

Регулярное употребление гречки снижает риск образования в желчном пузыре камней.

Доказано также антиканцерогенное действие гречки, особенно в отношении рака молочной железы и толстой кишки.

Полиненасыщенные жиры, входящие в состав этого продукта, снижают уровень холестерина в крови, тем самым нормализуя артериальное давление.

Высокое содержание в гречке магния снижает риск развития варикозного расширения вен, устраняет отечность конечностей.

В гречке содержится рекордное количество железа, поэтому этот продукт рекомендован людям с анемией.

Бета-каротин способствует поддержанию остроты зрения.

Гречка улучшает свертываемость крови и укрепляет сосуды, что является отличной профилактикой инфарктов и инсультов.

А знали ли вы, что гречка – это единственный зерновой продукт, который содержит холин, отвечающий за слаженную работу не только центральной нервной системы, а и головного мозга?

Но и это еще не все! Гречневая каша по праву считается естественным антидепрессантом, который при ежедневном употреблении избавит от усталости и успокоит нервную систему.

Если вы заботитесь о красоте кожи, ногтей, зубов и волос, гречка должна быть в Вашем меню постоянно, поскольку содержит большое количество минералов и витаминов.

Однако следует помнить о том, что гречневая крупа может принести не только пользу, а и вред. Так, плохо запаренная или проваренная гречневая крупа плохо усваивается, поэтому не рекомендована людям с заболеваниями желудка и кишечника.

Стоит ограничить или вовсе исключить гречку из рациона гипотоникам, поскольку магний, содержащийся в этом продукте, расслабляет стенки сосудов, что приводит к понижению давления.

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И, конечно, противопоказана гречневая крупа и все субпродукты людям с непереносимостью гречки.
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 Теги: гречневая крупа, похудение

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Сегодня, 09:38 » Автор: Ирина Шевченко
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