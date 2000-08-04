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Раздел: Медицина  
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Экспресс-диета: минус четыре килограмма за 3 дня

Экспресс-диета: минус четыре килограмма за 3 дняСтрогая фруктово-ягодная диета на 3 дня.

За 3 дня ты заметно похудеешь, почистишь свой организм и кожу. Авторы диеты обещают снижения веса на 3-4 кг.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cosmo.

Суть строгой трехдневной диеты заключается в отказе от всех продуктов, кроме сезонных фруктов и овощей. Такое меню хорошо переносится организмом. Свежие плоды прекрасно понижают аппетит и дарят комфортное чувство сытости, хотя и обладают низкой калорийностью.

Первый день: 0,5 кг любых ягод, 5 яблок, 4 груши, 0,5 кг синего винограда;
Второй день: стакан земляники, 6 яблок, 6 груш, 0,5 кг любых ягод;
Третий день: стакан черники, 5 яблок, стакан любых ягод, абрикосы - 10 шт.

В зависимости от созревания ягод и фруктов меню можно изменять: вводить сливы, персики, черешни, арбузы, дыни.

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Такую диету рекомендуется применять 2-3 раза за все лето.
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 Теги: фруктовая диета, похудение

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Сегодня, 12:47 » Автор: Ирина Шевченко
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