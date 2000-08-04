Раздел: Медицина
Названы лучшие продукты для продления молодости
Пять продуктов, которые замедляют старение.
Употребление этих продуктов помогает сберечь активность и тонус людям в зрелом возрасте, считают западные специалисты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.
Одним из таких продуктов эксперты называют яблоко. Регулярное употребление яблок по их словам дает омолаживающий эффект. Дело в том, что антиоксидантные вещества флавоноиды и полифенолы, которые содержатся в этих фруктах, способны тормозить активность окислительных процессов в организме человека. Кроме того, эти соединения способствуют улучшению работы сердца настолько, что регулярное употребление яблок может считаться эффективной профилактикой болезней сердечно-сосудистой системы. Также яблоки улучшают пищеварение, работу поджелудочной железы и печени, способствуя своевременному выведению из организма всего лишнего и сохранению нормального баланса микрофлоры в кишечнике – это в свою очередь позитивно отражается на внешности, цвете лица и гладкости кожи.
Эффект омоложения может производить и употребление свеклы, свекольного сока. Свекла повышает выносливость организма благодаря содержанию фолиевой кислоты, которая способствует созданию новых клеток. Также свекла стимулирует работу головного мозга и защищает от развития возрастных дегенеративных процессов. Свеклу называют овощем красоты – она нормализует артериальное давление, улучшает настроение, очищает почки и печень, положительно влияет на перистальтику кишечника и обмен веществ, снижает уровень сахара в крови, стимулирует рост волос и ногтей.
Тем, кто хочет долго выглядеть моложаво, будет очень полезно употреблять блюда с желатином, который богат «белком молодости» коллагеном. Благодаря желатину улучшается состояние кожи, связок, волос и ногтей, мышечной ткани. Аминокислоты, содержащиеся в составе желатина, являются источником энергии для организма, укрепляют сердечную мышцу, благотворно влияют на умственную деятельность.
Четвертое место в списке продуктов молодости занимает клубника. Исследования британских ученых из Warwick Medical School показали, что при регулярном употреблении клубники в организме человека активизируется белок Nrf2, который увеличивает содержание в крови антиоксидантов и снижает уровень липидов и холестерина. Спелая клубника содержит много меди, которая стимулирует выработку коллагена в коже. Также в клубнике содержится очень много фруктовых кислот, особенно салициловой и яблочной, ускоряющими обновление клеток кожи и обладающими противовоспалительным эффектом.
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Продуктом против старения являются и маслины. Их плоды очищают организм от токсинов, помогают выводить соли тяжелых металлов. Очень полезны маслины пожилым людям: кальций, который содержится в их составе, благотворно влияет на костную ткань. Различные жирные кислоты маслин (олеиновая, стеариновая, пальмитиновая) снижают уровень холестерина в крови, способствуя очищению сосудов.
Употребление этих продуктов помогает сберечь активность и тонус людям в зрелом возрасте, считают западные специалисты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.
Одним из таких продуктов эксперты называют яблоко. Регулярное употребление яблок по их словам дает омолаживающий эффект. Дело в том, что антиоксидантные вещества флавоноиды и полифенолы, которые содержатся в этих фруктах, способны тормозить активность окислительных процессов в организме человека. Кроме того, эти соединения способствуют улучшению работы сердца настолько, что регулярное употребление яблок может считаться эффективной профилактикой болезней сердечно-сосудистой системы. Также яблоки улучшают пищеварение, работу поджелудочной железы и печени, способствуя своевременному выведению из организма всего лишнего и сохранению нормального баланса микрофлоры в кишечнике – это в свою очередь позитивно отражается на внешности, цвете лица и гладкости кожи.
Эффект омоложения может производить и употребление свеклы, свекольного сока. Свекла повышает выносливость организма благодаря содержанию фолиевой кислоты, которая способствует созданию новых клеток. Также свекла стимулирует работу головного мозга и защищает от развития возрастных дегенеративных процессов. Свеклу называют овощем красоты – она нормализует артериальное давление, улучшает настроение, очищает почки и печень, положительно влияет на перистальтику кишечника и обмен веществ, снижает уровень сахара в крови, стимулирует рост волос и ногтей.
Тем, кто хочет долго выглядеть моложаво, будет очень полезно употреблять блюда с желатином, который богат «белком молодости» коллагеном. Благодаря желатину улучшается состояние кожи, связок, волос и ногтей, мышечной ткани. Аминокислоты, содержащиеся в составе желатина, являются источником энергии для организма, укрепляют сердечную мышцу, благотворно влияют на умственную деятельность.
Четвертое место в списке продуктов молодости занимает клубника. Исследования британских ученых из Warwick Medical School показали, что при регулярном употреблении клубники в организме человека активизируется белок Nrf2, который увеличивает содержание в крови антиоксидантов и снижает уровень липидов и холестерина. Спелая клубника содержит много меди, которая стимулирует выработку коллагена в коже. Также в клубнике содержится очень много фруктовых кислот, особенно салициловой и яблочной, ускоряющими обновление клеток кожи и обладающими противовоспалительным эффектом.
Читайте также: Врачи подсказали, как нормализовать давление без таблеток
Продуктом против старения являются и маслины. Их плоды очищают организм от токсинов, помогают выводить соли тяжелых металлов. Очень полезны маслины пожилым людям: кальций, который содержится в их составе, благотворно влияет на костную ткань. Различные жирные кислоты маслин (олеиновая, стеариновая, пальмитиновая) снижают уровень холестерина в крови, способствуя очищению сосудов.
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